Wydarzenia gospodarcze 2020 roku - kalendarium

Tarcze antykryzysowe i finansowe rządu dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu pandemii, wygrana PGNiG z Gazpromem w wieloletnim arbitrażu ws. ceny gazu, zakaz wykonywania międzynarodowych połączeń lotniczych, nowelizacja budżetu - to kilka spośród najważniejszych wydarzeń gospodarczych 2020 r.

Mijający rok upłynął na walce z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Rząd wprowadzał restrykcje sanitarne i ograniczenia lub wstrzymał funkcjonowanie niektórych branż. Jednocześnie uruchamiał programy pomocowe dla najbardziej poszkodowanych przez pandemię.

Nastąpiły zmiany kadrowe i strukturalne w resortach gospodarczych. Szefem nowego ministerstwa rozwoju, pracy i technologii został wicepremier Jarosław Gowin; były minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński pełnił funkcję prezesa PGNiG; z rządu odeszła Jadwiga Emilewicz, pełniąca w nim funkcję ministra rozwoju, a z resortem rolnictwa pożegnał się Jan Krzysztof Ardanowski, który był przeciwny uchwaleniu tzw. piątki dla zwierząt - ustawy zakazującej m.in. hodowli norek i ograniczającej ubój rytualny. Na jego miejsce został mianowany współautor tej ustawy Grzegorz Puda.

Zawarta została umowa międzyrządowa o współpracy z USA w obszarze energii jądrowej; Sejm uchwalił nowelizację budżetu na 2020 r. z deficytem 109,3 mld zł. Ogłoszono zapowiedzi przejęć planowanych przez PKN Orlen, m.in. PGNiG, co ma nastąpić po zakończeniu procesów przejmowania Lotosu i Energi, a także Polska Press, Ruchu. Na doradcę strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego wybrano lotnisko Incheon z Seulu.

1 stycznia - w życie weszła nowelizacja ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Nowe przepisy mają m.in. chronić morskie ekosystemy czy zapobiegać wprowadzaniu groźnych dla człowieka bakterii chorobotwórczych z wód balastowych statków.

1 stycznia - wszedł II etap wprowadzenia PPK, czyli dla firm zatrudniających co najmniej 50 osób według stanu na 30.06.2019

1 stycznia - zaczęła obowiązywać ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym. Kluczowe jej rozwiązania to skrócenie terminów zapłaty - 30 dni na zapłatę w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny; 60 dni na zapłatę, gdy wierzycielem jest firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw a dłużnikiem duży przedsiębiorca. Wprowadzono też ulgę na złe długi w PIT i CIT.

1 stycznia - w życie weszły nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Są one wystawiane tylko w przypadku, gdy na paragonie znajduje się numer identyfikujący nabywcę, a także wszedł obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line przez branżę paliwową, warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne.

1 stycznia - zaczęły obowiązywać sankcje za zapłatę faktury na rachunek spoza tzw. białej listy VAT - rzetelnych podatników.

1 stycznia - weszła w życie docelowa niższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 17 proc.; wprowadzono indywidualne rachunki podatników - tzw. mikrorachunki. To rachunki przypisane każdemu podatnikowi, na które są płacone podatki PIT i CIT oraz VAT; podwyższono limit dla małych podatników z obecnie obowiązującego limitu sprzedaży 1,2 mln euro do 2 mln euro.

1 stycznia - zaczęły obowiązywać nowe stawki akcyzy na samochody hybrydowe i elektryczne. W przypadku aut hybrydowych o pojemności silnika do 2 litrów podatek wyniósł 1,55 proc., powyżej - do 3,5 litra - 9,3 proc. Większe auta będą opodatkowane dotychczasową stawką w wysokości 18,6 proc.

1 stycznia - weszła w życie 10 proc. podwyżka akcyzy na wyroby alkoholowe i produkty tytoniowe.

1 stycznia - w ramach ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele wszedł ostatni etap zmian wprowadzający tylko 7 niedziel handlowych w roku.

9 stycznia - były minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński został powołany na prezesa PGNiG.

13 stycznia - ruszył drugi nabór wniosków w programie "Mój prąd", z którego można było otrzymać do 5 tys. zł dotacji montując mikroinstalację fotowoltaiczną. W ramach pierwszej edycji programu, która wystartowała w 2019 roku, beneficjentom wypłacono ponad 130 mln zł.

15 stycznia - PLL LOT zainaugurował rejsy z Warszawy na nowe lotnisko Pekin-Daxing.

15 stycznia - Pendolino na trasie Warszawa - Gdańsk testowało jazdę 200 km/h. Rozkładowe pociągi z tą prędkością jeżdżą na części trasy od rozkładu jazdy wprowadzonego 13 grudnia tego roku.

24 stycznia - należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa, Polska Grupa Lotnicza (PGL), właściciel Polskich Linii Lotniczych LOT, ogłosiła podpisanie umowy przejęcia niemieckiej wakacyjnej linii lotniczej Condor.

27 stycznia - Tomasz Chróstny został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poprzednim szefem Urzędu był Marek Niechciał.

30 stycznia - w życie weszła specustawa dotycząca zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Nowe przepisy ułatwiają odstrzał dzików, a także zwiększają bioasekurację. Do najważniejszych zmian należy m.in. wprowadzenie do Prawa łowieckiego regulacji dotyczącej odstrzału sanitarnego oraz kary grzywny i więzienia za utrudnianie polowań.

31 stycznia - w związku z epidemią koronawirusa PLL LOT zdecydował tymczasowo zawiesić rejsy do Pekinu do 9 lutego br.

31 stycznia - pogotowie strajkowe w Polskiej Grupie Górniczej po fiasku rozmów o podwyżkach. Związki zawodowe domagają się wzrostu płac o 12 proc.

1 lutego - zaczyna obowiązywać tzw. Mały ZUS plus - niższe, proporcjonalne do dochodu składki na ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Mogą z niego korzystać te firmy, których roczny przychód w roku poprzednim nie przekroczył 120 tys. zł. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

4 lutego - w związku z epidemią koronawirusa PLL LOT zdecydował o przedłużeniu zawieszenia rejsów między Warszawą a Pekinem do 29 lutego br.

4 lutego - Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marka Lusztyna na prezesa Banku Pekao.

13 lutego - w związku z epidemią koronawirusa, PLL LOT kolejny raz przedłużyły zawieszenie rejsów między Warszawą a Pekinem - tym razem do 28 marca br.

13 lutego - Energa i Enea zawieszają finansowanie budowy nowego bloku węglowego w Ostrołęce. Nowy blok miał mieć moc ok. 1000 MW.

13 lutego - Sejm znowelizował ustawę o transporcie kolejowym, dzięki czemu krajowy rynek kolejowych przewozów pasażerskich został otwarty na międzynarodową konkurencję. Wcześniej, w 2007 roku dla konkurencji otwarty został rynek kolejowych przewozów towarowych, a w roku 2010 - rynek pasażerskich przewozów międzynarodowych.

14 lutego - Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2020 r., która po raz pierwszy w historii zakładała zbilansowanie dochodów i wydatków. Założono, że w 2020 r. nie będzie deficytu, wydatki i dochody wyniosą po 435,3 mld zł. Przyjęto wzrost PKB w ujęciu realnym w wysokości 3,7 proc. oraz inflację na poziomie 2,5 proc.

17 lutego - dwugodzinny strajk ostrzegawczy w kopalniach PGG.

17 lutego - Ministerstwo Finansów poinformowało, że deficyt budżetu państwa w 2019 r. wyniósł 13,7 mld zł.

18 lutego - weszły w życie przepisy dot. tzw. małych ubojni, ułatwiające ubój zwierząt z własnego gospodarstwa.

20 lutego - porozumienie rządu ze związkowcami z PGG. Płace od początku 2020 r. o 6 proc. w górę.

26 lutego - PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący zgłoszenia koncentracji ws. planowanego przejęcia kontroli nad Energą.

27 lutego - Teresa Czerwińska z zarządu NBP, b. minister finansów, została powołana od 1 marca na stanowisko wiceprezesa i członka komitetu zarządzającego Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

4 marca - w związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa PLL LOT przedłużył zawieszenie rejsów na trasie Warszawa-Pekin do 25 kwietnia br., a także wstrzymał do 8 kwietnia loty na trasie Budapeszt-Seul.

4 marca - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadza Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus. Nowela ma też przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Wartość programu Kolej Plus do roku 2028 wyniesie 6,5 mld zł.

5 marca - prezydent powołał Michała Wosia na szefa resortu środowiska.

6 marca - Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił aukcję na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz pod 5G. Jednak 16 maja weszły w życie przepisy tzw. Tarczy 3.0, które przewidywały anulowanie aukcji. Również na podstawie Tarczy 3.0 skrócono kadencję prezesa UKE Marcina Cichego, która powinna była zakończyć się w 2021 roku. Spowodowało to wszczęcie przez Komisję Europejską procedury o naruszenie prawa UE wobec Polski w związku z naruszeniem niezależności szefa krajowego urzędu regulacyjnego.

12 marca - Paweł Surówka zrezygnował ze stanowiska prezesa PZU.

12 marca - Beata Kozłowska-Chyła powołana do zarządu PZU, Rada Nadzorcza powierzyła jej pełnienie funkcji prezesa spółki pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

13 marca - w związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa, obowiązywać zaczęło rozporządzenie Ministra Zdrowia o stanie zagrożenia epidemią na terenie Polski, które m.in. wprowadziło ograniczenia w działalności centrów handlowych i sklepów poza spożywczymi, aptekami i drogeriami. Zamknięte zostały bary i restauracje, które mogły działać tylko w opcji "na wynos". Ograniczona została działalności hoteli, które mogły przyjmować tylko gości w podróży służbowej.

14 marca - w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczym. Zgodnie z nim, wprowadzono zakaz lądowania w polskich portach lotniczych samolotów wykonujących rejsy międzynarodowe z pasażerami. Wyjątek to samoloty przewożące obywateli polskich powracających na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie Prezesa Rady Ministrów.

14 marca - LOT zawiesza wszystkie rejsy międzynarodowe i krajowe do 28 marca.

14 marca - premier Mateusz Morawiecki zapowiedział operację #LOTdoDomu.

17 marca - Rada Polityki Pieniężnej obniżyła, po raz pierwszy od pięciu lat, referencyjną stopę procentową o 0,50 pkt., do 1,00 proc. w skali roku, poziomu najniższego w historii. Była to pierwsza z cyklu obniżek stóp procentowych NBP, które zakończyły się w maju obniżeniem m.in. głównej stopy procentowej do 0,10 proc.

18 marca - premier poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.

20 marca - w związku z koronawirusem weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, wprowadzające limit osób w sklepach. W stanie epidemii, w weekendy zamknięte zostały wielkopowierzchniowe sklepy budowlane. Otwarte pozostały sklepy spożywcze, apteki oraz drogerie, przy czym w godzinach 10-12 były otwarte tylko dla osób starszych, powyżej 65. roku życia.

26 marca - wicepremier Jadwiga Emilewicz informuje, że rząd przyjął projekt tzw. Tarczy Antykryzysowej - zestawu zmian w prawie, które mają zmniejszyć negatywny wpływ pandemii koronawirusa na polską gospodarkę. Jak informowano wówczas, jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

28 marca - Sejm uchwalił ustawę rozszerzającą kompetencje PFR dot. wsparcia przedsiębiorców w związku z koronawirusem.

30 marca - PGNiG wygrywa z Gazpromem wieloletni arbitraż o ceny gazu. Na mocy wyroku rosyjski koncern ma obniżyć cenę gazu i zwrócić nadpłatę od 2014 r.

31 marca - wchodzi w życie pierwsza część pakietu zwanego Tarczą Antykryzysową, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Szacowana całkowita wartość tarczy to ponad 300 mld zł, czyli ok. 15 proc. PKB. To największa skala pomocy w historii współczesnej Polski. Celem rozwiązań jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach.

13 kwietnia - Polska Grupa Lotnicza poinformowała linie lotnicze Condor o odstąpieniu od zakupu tej spółki.

17 kwietnia - Narodowy Bank Polski poinformował, że za poprzedni rok wypracował zysk w wysokości 7 mld 828,5 mln zł, z czego kwotę 7 mld 437,1 mln zł przeznaczono na zasilenie budżetu państwa.

19 kwietnia - wybucha największy w historii Biebrzańskiego Parku Narodowego pożar. Ogień objął 5,5 tys. ha na terenie parku i jego otuliny. W akcji gaśniczej, która trwała tydzień, wzięło udział w sumie ok. 1,5 tys. strażaków zawodowych i ochotników wspieranych m.in. przez żołnierzy obrony terytorialnej, służby parkowe, leśne i okolicznych mieszkańców.

22 kwietnia - Rada Nadzorcza Pekao powołała dotychczasowego wiceprezesa banku, b. wiceministra finansów Leszka Skibę na stanowisko prezesa Pekao. Tydzień wcześniej, 14 kwietnia br. Skiba trafił do zarządu tego banku, został wiceprezesem.

28 kwietnia - rząd przyjął Aktualizację Programu Konwergencji, zakładającą, że PKB w 2020 r. spadnie o 3,4 proc., deficyt sektora instytucji rządowych wyniesie 8,4 proc. PKB, a inflacja średniorocznie wyniesie 2,8 proc.

30 kwietnia - LOT do 31 maja włącznie odwołuje wszystkie rejsy pasażerskie krajowe i międzynarodowe.

30 kwietnia - Sejm uchwalił nowelizację tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu, wsparcie sektora drzewnego oraz zwiększenie ochrony pożyczkobiorców.

4 maja - w ramach odmrażania gospodarki wznowiona została działalność galerii handlowych, hoteli i miejsc noclegowych.

6 maja - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, zakładającą m.in. oparcie poboru opłat na pozycjonowaniu satelitarnym i wykorzystaniu darmowej aplikacji mobilnej do uiszczania opłaty.

8 maja - porozumienie antykryzysowe w PGG na miesiąc. Zakłada 20-proc. redukcję czasu pracy i wynagrodzeń.

8 maja - Polski Fundusz Rozwoju sprzedał obligacje za rekordową kwotę 18,5 mld zł, co oznacza, że jest to największa jednorazowa emisja obligacji przeprowadzona w Polsce. Zostały one wyemitowane w ramach Tarczy Finansowej PFR.

15 maja - rusza Czyste powietrze 2.0, nowa odsłona programu antysmogowego. Przewiduje m.in. uzależnienie wysokości dotacji od efektu ekologicznego inwestycji, uproszczenie wniosku o dotację, możliwość złożenia go przez internet czy przyspieszenie jego rozpatrywania.

19 maja - PKN Orlen zadeklarował wstępną gotowość zaangażowania finansowego w Elektrownię Ostrołęka, pod warunkiem zmiany założeń technologicznych na technologię gazową.

28 maja - Sejm odrzuca wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Odwołania Sasina chciała KO za - jej zdaniem - próbę bezprawnego zorganizowania wyborów prezydenckich. Według PiS zarzuty opozycji były kuriozalne.

28 maja - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o finansach publicznych, która umożliwiła zawieszanie stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) w związku z epidemią koronawirusa.

29 maja - z szefowania Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rezygnuje Piotr Woźny.

1 czerwca - ruszyły pasażerskie połączenia lotnicze; na razie w kraju.

4 czerwca - Sejm uchwalił tarczę antykryzysową 4.0. Zakładała ona dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii, możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłużenie do 28 czerwca br. okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

9 czerwca - wstrzymanie wydobycia w 12 kopalniach - 10 PGG i 2 JSW - z powodu koronawirusa wśród załóg. Przestój ma potrwać do początku lipca. Z końcem czerwca pierwsze z zatrzymanych kopalń wznawiają pracę, 6 lipca wszystkie kopalnie PGG już działają.

17 czerwca - po ok. trzech miesiącach przerwy wznowiono pasażerski międzynarodowy ruch lotniczy do i z Polski.

19 czerwca - Sejm uchwalił prezydencką ustawę o bonie turystycznym.

24 czerwca - podano informację o inwestycji Google w Polsce, której wartość może sięgać 2 mld dolarów. Wcześniej o inwestycji wartej ok. 1 mld dolarów poinformował Microsoft, który w porozumieniu z Operatorem Chmury Krajowej planuje budowę w Polsce regionalnego hubu technologicznego.

26 czerwca - ruszył nabór wniosków o dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych z trzech programów: dla aut osobowych na użytek prywatny (Zielony samochód), dla aut dostawczych (e-VAN) i dla firm z licencjami na przewozy osób (Koliber). Nabór zakończył się 31.07.2020 r.

1 lipca - Gazprom reguluje należność wobec PGNiG, wynikającą z rezultatu arbitrażu. Na konto PGNiG wpływa 1,5 mld dol.

1 lipca - rusza program "Moja woda", którego celem jest zwiększenie retencji wody na terenach prywatnych posesji oraz wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program przewiduje dotacje do 5 tys. zł, a jego budżet to 100 mln zł. Z powodu dużego zainteresowania programem, w ciągu dwóch miesięcy budżet programu się wyczerpuje.

1 lipca - Krajowa Administracja Skarbowa przejęła od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i wyznaczonych odcinkach autostrad A2 i A4 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

1 lipca - weszły w życie zmiany w ustawie o VAT wprowadzające tzw. nową matrycę stawek oraz Wiążącą Informację Stawkową, co wiązało się także ze zmianami stawek na niektóre towary. Obniżka stawki z 8 proc. do 5 proc. objęła np. owoce tropikalne i cytrusowe; stawką 5-proc. zostały opodatkowanie pieczywa każdego rodzaju oraz ciastka a także zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna.

1 lipca - weszły w życie regulacje, które umożliwiły firmie zawarcie umowy o współdziałanie z szefem KAS. Chodzi o podatników o przychodzie przekraczającym w poprzednim roku podatkowym 50 mln euro. Mogą oni liczyć na określone przywileje w zakresie obowiązków podatkowych.

7 lipca - podpisano umowę wartości 1,9 mld zł na modernizację stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Prace mają potrwać do 2023 roku. Zmodernizowanych zostanie 30 km torów, zostanie wymienionych 130 rozjazdów, powstanie też tunel z dojściami do peronów. Stacja Warszawa Zachodnia to największy w Polsce pod względem liczby kursujących pociągów węzeł kolejowy.

8 lipca - ponad miliard złotych z PROW przeznaczono dla gospodarstw z branż rolnych dotkniętych koronawirusem. Pomoc przeznczona była dla producentów krów mięsnych i mlecznych, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego i nieśnego oraz upraw roślin ozdobnych.

14 lipca - do 28 lipca przedłużono zakaz w międzynarodowym ruchu lotniczym.

14 lipca - PKN Orlen podpisuje ze Skarbem Państwa list intencyjny ws. przejęcia PGNiG. Ma to nastąpić po zakończeniu procesów przejmowania Lotosu i Energi. Wniosek o zgodę na transakcję ma trafić do Komisji Europejskiej najpóźniej w I kwartale 2021.

16 lipca - Sejm uchwala ustawę, zgodnie z którą od 1 października br. do końca 2021 roku będzie obowiązywać nowa definicja drewna energetycznego. Według rządu do energetyki ma trafić niepełnowartościowe drewno; nie będzie większej wycinki.

18 lipca - weszła w życie ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Przewiduje ona bon turystyczny w wysokości 500 zł na każde dziecko i 1000 zł na dziecko niepełnosprawne. Bon nie ma formy gotówkowej, a zapłacić nim można za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną.

28 lipca - PGG nie przedstawia załodze planu naprawczego dla spółki. Na spotkaniu z udziałem przedstawicieli rządu zapada uzgodnienie, że plan przygotuje zespół z udziałem stron i ekspertów.

30 lipca - minęło 30 lat od ustanowienia polskiej krajowej domeny internetowej ".pl". W 1990 roku IANA (ang. Internet Assigned Numbers Authority), czyli organizacja zarządzająca wówczas domenami najwyższego poziomu, dokonała wpisu oznaczenia ".pl" dla domeny krajowej przypisanej administracyjnie do Polski.

11 sierpnia - Narodowy Bank Polski wyemitował pierwszy polski banknot w formacie pionowym. Jego wartość nominalna wynosi 20 zł. Banknot upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 r.

20 sierpnia - rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu na 2020 r. z deficytem 109,3 mld zł. Przewidziano, że w tym roku dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508,0 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020 r. Ponadto założono, że w całym 2020 r. PKB obniży się o 4,6 proc, wobec wzrostu o 4,1 proc. rok wcześniej i wzrostu 3,7 proc. zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Jak tłumaczono, nowela dostosowuje budżet państwa na 2020 r. do sytuacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19.

25 sierpnia - w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenia Rady Ministrów przedłużające do 1 września zakaz połączeń lotniczych do 43 krajów w związku z epidemią koronawirusa.

28 sierpnia - pojawia się duża ilości ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zdaniem Głównego Lekarza Weterynarii, spowodowane jest to nadmierną populacją dzików. Chorobę wykryto w 8 województwach, najwięcej ognisk pojawiło się w województwie lubelskim.

31 sierpnia - w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenia Rady Ministrów, przedłużające do 15 września br. zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych do 44 krajów w związku z epidemią koronawirusa.

1 września - na terenie całego kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny; trwał on do 30 listopada. Poprzednie takie badanie odbyło się 10 lat temu. Za spis rolny odpowiadał GUS.

4 września - weszła w życie ustawa dot. homologacji silników spalinowych stosowanych w takich maszynach jak spychacze, koparki czy walce. Organem udzielającym homologacji został Transportowy Dozór Techniczny, a nie jak do tego czasu Instytut Transportu Samochodowego.

7 września - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), wspólnie z firmami faktoringowymi, uruchomił program gwarancji faktoringowych. Bank zabezpiecza do 80 proc. wartości limitu faktoringowego.

8 września - rząd prezentuje kolejny projekt Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. Zakłada on m.in. wycofanie węgla z użycia w ciepłownictwie indywidualnym do 2030 r. w miastach, a do 2040 r. na obszarach wiejskich. W zależności od cen CO2 w 2040 r. z węgla kamiennego ma powstawać 11-28 proc. energii elektrycznej.

17 września - Sejm uchwala nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, której celem jest udoskonalenie działania programów antysmogowych "Czyste powietrze" oraz "Stop smog". Nowe przepisy przewidują też powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

17 września - Sejm powołał Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na pięcioletnią kadencję. Kadencja jego poprzednika Marcina Cichego została skrócona przepisami Tarczy 3.0.

17 września - Sejm uchwalił ustawę odraczającą powrót stawek VAT do poziomu 22 proc. i 7 proc., co pierwotnie miało nastąpić w 2021 r.

17 września - Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. Projekt został przygotowany przez posłów PiS. Wszystkie związki rolnicze, a także minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, byli przeciwni takim rozwiązaniom. Nad ustawą procedował Senat, który zaproponował wniesienie wielu poprawek. Ostatecznie ustawa nie była ponownie rozpatrywana przez Sejm. Projektowane przepisy wzbudziły protesty rolników.

19 września - zaczyna obowiązywać znowelizowane prawo budowlane, które upraszcza i przyspiesza procedury budowlane. Np. na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, budujący składają mniej dokumentów. Prostsza jest legalizacja starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych.

23 września - koncern ZE PAK rezygnuje z budowy odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo.

25 września - rząd i górnicze związki zawodowe podpisują porozumienie, kończące kilkudniowy podziemny protest. Zakłada ono, że ostatnia kopalnia zakończy produkcję w 2049 r. Do tego czasu górnictwo ma być subsydiowane przez państwo, a rząd ma na to zdobyć zgodę Komisji Europejskiej.

28 września - rząd przyjął projekt budżetu na 2021 r. z deficytem w wysokości 82,3 mld zł. Zaplanowano dochody w wysokości 404,4 mld zł i 486,7 mld zł po stronie wydatków. Założono wzrost PKB w roku 2021 w ujęciu realnym o 4 proc., średnioroczną inflację w wysokości 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc. i wzrost konsumpcji prywatnej w ujęciu nominalnym o 6,3 proc.

1 października - wchodzą w życie przepisy obligujące wszystkie firmy do przekazywania nowego pliku JPK_VAT - ewidencji z deklaracją.

1 października - wchodzi w życie tzw. druga tarcza antykryzysowa dla turystyki, wprowadzająca rozwiązania mające pomóc branży turystycznej, która ucierpiała na skutek pandemii. Chodzi m.in. o Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym, który zwraca turystom pieniądze za odwołaną z powodu pandemii wycieczkę czy Turystyczny Fundusz Pomocowy, który ma zapewnić pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych.

2 października - minister rozwoju Jadwiga Emilewicz odchodzi z resortu. Podsumowując 5 lat na stanowisku szefowej resortu wskazała, że jej zasługą było nawiązanie "pełnego dialogu z przedsiębiorcami".

6 października - prezydent Andrzej Duda odwołał Jadwigę Emilewicz ze stanowiska wicepremiera i ministra rozwoju oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

6 października - prezydent powołuje Michała Kurtykę na ministra klimatu i środowiska. W ramach rekonstrukcji rządu wcześniej odrębne ministerstwa klimatu i środowiska zostają połączone. Część kompetencji nowego ministerstwa ma trafić do resortu rolnictwa. Z MKiŚ mają zostać wyłączone leśnictwo oraz łowiectwo.

6 października - Grzegorz Puda został nowym ministrem rolnictwa i leśnictwa. Wcześniej był wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, z wykształcenia jest zootechnikiem. Był sprawozdawcą kontrowersyjnego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

6 października - Jarosław Gowin odbiera nominację na szefa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, przekształconego z dotychczasowego ministerstwa rozwoju. Odpowiada za politykę gospodarczą - m.in. za przedsiębiorczość, politykę przemysłową, innowacyjność, zieloną gospodarkę, kwestie związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu.

6 października - UOKiK nałożył ponad 29 mld zł kary na Gazpromu i ponad 234 mln zł na pięć spółek uczestniczących w Nord Stream za zgody na transakcję Nord Stream 2 oraz nakazał rozwiązać umowy zawarte na finansowanie gazociągu NS2.

7 października - Sejm znowelizował tegoroczną ustawę budżetową, podnosząc deficyt do kwoty 109,3 mld zł.

9 października - rząd przyjmuje aktualizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Zakłada ona budowę sześciu dużych bloków jądrowych w technologii PWR, uruchamianych co dwa lata od 2033 r. PPEJ nie zawiera modelu finansowego.

15 października - weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów przywracające godziny dla seniorów. W dni powszednie w godzinach 10-12 sklepy spożywcze, drogerie, apteki i placówki pocztowe obsługują wyłącznie osoby po 60. roku życia.

16 października - w życie weszły nowe obostrzenia w związku z koronawirusem. Zmieniły się zasady funkcjonowania lokali gastronomicznych, zamknięte zostały baseny i siłownie, obowiązują limity osób w transporcie publicznym, a w strefie czerwonej - w sklepach.

16 października - ARiMR rozpoczął wypłacanie 70 proc. zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2020 r. Wypłaty służą poprawie płynności finansowej gospodarstw. Agencja wypłaciła 12,5 mld zł w formie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

19 października - zawarcie międzyrządowej umowy z USA ws. współpracy w obszarze energetyki jądrowej. Na jej mocy w ciągu półtora roku amerykańskie firmy mają przedstawić polskiemu rządowi rodzaj oferty na budowę i operowanie blokami jądrowymi.

21 października - od tego dnia osoby, które zarabiają mniej mogą wnioskować o podwyższoną kwotę dotacji w programie "Czyste powietrze"; będą mogły otrzymać do 37 tys. zł na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła.

21 października - minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powołał Stanisława Wojterę na nowego prezesa Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze".

21 października - Jerzy Kwieciński złożył rezygnację z funkcji prezesa PGNiG z końcem dnia 22 października.

23 października - Fundusz Trójmorza sfinalizował pierwszą inwestycję, kupując 100 proc. udziałów w spółce Cargounit, zajmującej się leasingiem lokomotyw w Polsce.

24 października - w całym kraju zaczął obowiązywać zakaz organizacji uroczystości rodzinnych oraz przyjęć okolicznościowych, np. wesel, konsolacji. Nie działają też kluby nocne, dyskoteki, wesołe miasteczka; restauracje, bary i kawiarnie wydają dania jedynie na wynos.

27 października - źródło PAP informuje, że Polski rząd zgłosił kandydaturę ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki na stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Obecny sekretarz generalny OECD Meksykanin Jose Angela Gurría kończy swoją kadencję w czerwcu 2021 r. Wybór jego następcy ma nastąpić do marca 2021 r.

28 października - w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym do 10 listopada br. obowiązuje zakaz wykonywania międzynarodowych lotów cywilnych do 34 państw.

28 października - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023". Łączne koszty finansowania I etapu Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2023 oszacowano na ok. 12,8 mld zł.

28 października - Sejm uchwalił nowelę ustawy wprowadzającą opodatkowanie w 2021 r. spółek komandytowych podatkiem CIT. Zmiana ogranicza też tzw. ulgę abolicyjną, podnosi też limit przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT do 2 mln euro. Uchwalono także nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającą tzw. estoński CIT. Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.

28 października - Sejm uchwalił tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego, który zakłada m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS czy wyższe granty na budowę i wsparcie dla gmin.

29 października - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na pierwszy z czterech odcinków autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską.

3 listopada - resort klimatu i środowiska informuje, że od nowego roku ruszy program, w którym samorządy będą mogły się starać o dotacje do kupna zeroemisyjnych autobusów. Budżet programu to 1,3 mld zł.

4 listopada - rząd przygotował 10 działań antykryzysowych dla firm wz. z wprowadzonymi nowymi obostrzeniami w gospodarce. Chodzi m.in. wydłużenie programu Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm czy dofinansowanie zatrudnienia dla wszystkich branż.

7 listopada - weszło w życie rozporządzenie, według którego hotele dostępne są tylko dla gości przebywających w podróży służbowej lub w podróży związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz medyków, pacjentów i ich opiekunów.

7 listopada - zgodnie z rządowym rozporządzeniem zamknięte zostały sklepy o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. w galeriach i centrach handlowych.

9 listopada - Sejm znowelizował ustawę o paszach. Przesuwa ona termin wejścia w życie zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych w karmieniu zwierząt do 1 stycznia 2023. Ustawę uchwalono w 2006 r., od tego czasu termin wejścia w życie zakazu był przesuwany 5 razy.

11 listopada - do 24 listopada br. obowiązuje zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do 10 państw, w tym m.in. USA, z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji. Na liście nie ma krajów z UE.

18 listopada - ustawa o doręczeniach elektronicznych (e-doręczeniach), która ma przenieść komunikację państwo-obywatel do internetu, została uchwalona przez Sejm.

19 listopada - Sejm uchwalił tzw. tarczę branżową, która przewiduje wsparcie dla sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii. Wsparcie ma przysługiwać firmom reprezentującym branże m.in. gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową, dbającą o zdrowie fizyczne czy sprzedaży detalicznej.

24 listopada - lotnisko Incheon z Seulu zostało wybrane na doradcę strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

24 listopada - PKN Orlen przejmuje kontrolę nad spółką Ruch i obejmuje 65 proc. jej akcji.

24 listopada - Rząd zgodził się na to, by zwiększyć z 880 mln zł do blisko 2 mld zł wartość programu związanego z przekopem Mierzei Wiślanej z powodu wzrostu cen materiałów, wyższych kosztów robót budowlanych i zwiększenia zakresu prac. Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,88 km a jej głębokość to 5 m. Docelowo ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r.

25 listopada - Instytut Weterynaryjny w Puławach potwierdził wystąpienie pierwszego w tym półroczu ogniska grypy ptaków. Chorobę stwierdzono na fermie we Wroniawach w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce, gdzie było prawie 1 mln kur niosek.

26 listopada - Instytut Weterynaryjny w Puławach nie potwierdził medialnych doniesień o ognisku SARS-CoV-2 u norek. O wykryciu pierwszych w Polsce przypadków zakażenia koronawirusem u norek hodowlanych poinformował na swej stronie internetowej Gdański Uniwersytet Medyczny (GUmed). Fermy zwierząt futerkowych są monitorowane od maja, do tej pory przeprowadzono 280 kontroli ferm zwierząt futerkowych.

26 listopada - rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla przedsiębiorców.

28 listopada - weszło życie rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym otwarto sklepy i punktu usługowe w galeriach i parkach handlowych, w ścisłym reżimie sanitarnym.

4 grudnia - górnictwo węgla kamiennego po trzech kwartałach 2020 r. przyniosło 3,35 mld zł strat - informuje pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Artur Soboń.

4 grudnia - PKP Intercity odebrało ostatnie ze 125 wagonów, które dla przewoźnika zmodernizowała bydgoska PESA. Tym samym zrealizowana została cała, warta blisko 470 mln zł brutto umowa.

4 grudnia - weszło w życie nowe prawo o ruchu drogowym, umożliwiające m.in. nie wymienianie dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki, oraz zachowanie dotychczasowego polskiego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu.

5 grudnia - weszło w życie nowe prawo o ruchu drogowym, zwalniające z obowiązku posiadania prawa jazdy przy sobie podczas kontroli drogowej.

6 grudnia - wszedł w życie przepis o incydentalnym przywróceniu handlu w niedzielę, 6 grudnia br. który znalazł się z noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

7 grudnia - PKN Orlen ogłosił zakup od Verlagsgruppe Passau wydawnictwa Polska Press, do którego należy m.in. 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Orlen argumentuje, że zdobędzie dzięki temu dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wydawnictwa.

9 grudnia - w życie weszło rozporządzenie, zgodnie z którym do 31 grudnia br. obowiązuje zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do 9 państw, w tym m.in. USA, z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork, a także do Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji. Na liście nie ma krajów z UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen.

10 grudnia - prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy trzem z czterech tzw. sprzedawców z urzędu. Gospodarstwa domowe, korzystające z taryf Enei, PGE Obrót oraz Taurona zapłacą od 1 stycznia 2021 r. średnio o 3,5 proc. więcej za energię elektryczną.

11 grudnia - PGE i PGNiG złożyły niewiążącą ofertę nabycia polskich aktywów Grupy CEZ. Chodzi m. in. o elektrociepłownie CEZ w Skawinie i Chorzowie.

14 grudnia - prezes UOKiK nałożył ponad 723 miliony złotych kary na właściciela sieci sklepów Biedronka - spółkę Jeronimo Martins Polska za wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Urząd twierdzi, że spółka w arbitralny sposób narzucała dostawcom niektóre rabaty.

15 grudnia - spółka ElectroMobility Poland poinformowała, że fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera ma powstać w woj. śląskim, w Jaworznie. Produkcja ma ruszyć w 2024 r., a pracę dzięki inwestycji ma znaleźć ok. 15 tys. osób: 3 tys. w zakładzie i 12 tys. u dostawców i kooperantów.

15 grudnia - do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek PKN Orlen w sprawie przejęcia wydawnictwa Polska Press.

15 grudnia - Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała, że otrzyma 173,6 mln zł pożyczki preferencyjnej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach tzw. tarczy finansowej dla dużych firm. Wcześniej spółka dostała już z PFR 1 mld zł pożyczki płynnościowej.

16 grudnia - Sejm uchwalił tzw. ustawę "lokal za grunt", której celem jest szersze wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Przepisy zakładają w uproszczeniu, że gmina za oddanie gruntu pod budowę mieszkań ma otrzymać w zamian od inwestora część lokali.

17 grudnia - Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2021 r. z deficytem na koniec roku w wysokości 82,3 mld zł. Wprowadzono kilkanaście poprawek zgłoszonych przez posłów PiS, w tym zwiększającą o 26 mln zł kwoty na odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione i łowne.

17 grudnia - prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny, zgodnie z którą od nowego roku za gaz zapłacimy blisko 4,5 proc. mniej. To jest trzecia obniżka cen gazu, jaką zatwierdził Urząd dla gospodarstw domowych w ciągu roku.

18 grudnia - w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowany został projekt uchwały Rady Ministrów ws. rządowego Programu wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT. Program wsparcia dla PLL LOT, w związku z sytuacją przedsiębiorstwa wywołaną pandemią COVID-19, ma wynieść maksymalnie 2 mld 940 mln zł. Pomoc ma mieć formę pożyczki oraz dokapitalizowania spółki.

18 grudnia - prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, czyli tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego.

19 grudnia - mikro i mali przedsiębiorcy w ramach tarczy 6.0 mogą ubiegać się o dotację do 5 tys. zł, składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. zł na etat lub umowę zlecenie. Według ministerstwa rozwoju, pracy i technologii wsparcie otrzyma ok. 240 tys. przedsiębiorców, łącznie na kwotę ok. 1,2 mld zł.

21 grudnia - w życie weszły przepisy zwiększające uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych. Zwiększone zostały uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem.

22 grudnia - wstrzymane zostały wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski. Ma to związek z nową odmianą koronawirusa w Wielkiej Brytanii.

28 grudnia - weszło w życie rozporządzenia ws. ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nim do 17 stycznia 2021 r. hotele, baseny, siłownie i dyskotek są nieczynne, w restauracjach jedzenie tylko "na wynos", a wyciągi narciarskie dostępne są jedynie w ramach sportu zawodowego.