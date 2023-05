Wydatki inwestycyjne nieco obniżyły rentowność Enel-Medu, ale sprzedaż usług rośnie

Nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem dużej przychodni w Warszawie oznaczają dla Enel-Medu wzrost przychodów, które w pierwszym kwartale 2023 r. przekroczyły 141 mln zł, ale też nieco niższą rentowność. Spółka właśnie opublikowała raport kwartalny.

W pierwszym kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży Grupy Enel-Med wyniosły 141,8 mln zł wobec 115,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 (wzrost o 22,7 proc.).

Strata netto spółki w pierwszych trzech miesiącach 2023 rok wyniosła ponad 6,7 mln, a więc była nieco niższa wobec straty w pierwszym kwartale ubiegłego roku, kiedy sięgnęła 6,9 mln zł - wynika z opublikowanego 30 maja raportu kwartalnego.

Niższa była też strata netto przypadająca na jedną na akcję zwykłą: 0,24 zł w pierwszym kwartale br. wobec 0,25 zł w tym samym okresie 2022 r.

Zwiększone jednorazowe wydatki w momencie uruchomienia inwestycji

Spółką dominującą w działającej na rynku usług medycznych grupie Enel-Med jest Centrum Medyczne Enel-Med. Spółki zależne to Enel Invest oraz Pro Care.

W opublikowanym 30 maja raporcie kwartalnym Enel-Med podaje, że przychody grupy ze sprzedaży wyniosły 141,8 mln zł wobec 115,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 (wzrost o 22,7 proc.).

Z kolei strata netto spółki w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku to ponad 6,7 mln i była nieco niższa w zestawieniu ze stratą w pierwszym kwartale ubiegłego roku, kiedy wyniosła 6,9 mln zł. Strata netto przypadająca na jedną na akcję zwykłą to 0,24 zł w I kwartale br. wobec 0,25 zł w tym samym okresie roku 2022 r.

"Wzmożona działalność inwestycyjna, jaką prowadziła spółka i grupa w 2022 roku i na początku 2023 r. wiąże się ze zwiększeniem wydatków ponoszonych jednorazowo w momencie uruchomienia inwestycji, wzrostem kosztów stałych, co wpływa na pewne obniżenie rentowności w pierwszym okresie po uruchomieniu każdej inwestycji" - podaje w raporcie Enel-Med.

11 stycznia 2023 r. uruchomiony został nowy oddział Enel-Med w nowoczesnej wieloprofilowej placówce w wieżowcu Widok Towers w Warszawie.

Powrót pacjentów do placówek medycznych po okresie pandemii

"W pierwszym kwartale 2023 r. na terenie Polski obowiązywał nadal stan zagrożenia epidemicznego. Mimo tego zauważalny był powrót pacjentów do oddziałów w szczególności w obszarze usług Fee For Service (FFS - płatność za każdą zrealizowaną usługę). W tym obszarze spółka zanotowała w pierwszym kwartale 2023 r. wzrost o 21,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r." - informuje spółka.

Jednym z głównych filarów działalności Enel-Medu jest sprzedaż abonamentów medycznych klientom korporacyjnym. Jak zwraca uwagę spółka w raporcie, pierwszy kwartał przypada zawsze na okres zwiększonej zachorowalności, co skutkuje większym wykorzystaniem abonamentów medycznych przez klientów korporacyjnych.

"Jednak co roku od stycznia do marca także pacjenci komercyjni oraz klienci towarzystw ubezpieczeniowych korzystają z usług medycznych spółki, co wpływa pozytywnie na wynik finansowy" - podkreśla Enel-Med.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl