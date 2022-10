Wydatki Ukraińców w Polsce mocno rosną

Obywatele Ukrainy w I półroczu br. wydali w Polsce 2,1 mld zł. To efekt imigracji. Podczas wojny na wschodzie granicę z Polską przekroczyło ponad 6,6 mln Ukraińców.

Przebywający w Polsce obywatele Ukrainy w poprzednim półroczu br. wydali w polskich sklepach oraz na zakup usług 2,1 mld zł. To dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. i o 24 proc. więcej niż w tym samym okresie 2020 r.

W kolejnych kwartałach można spodziewać się utrzymania tego trendu.

Według danych Straży Granicznej podczas trwającej za wschodnią granicą Polski wojny do naszego kraju przybyło ponad 6,6 mln Ukraińców. W latach 2016-2019 wydatki Ukraińców wynosiły średnio 3,4 mld zł.

W pierwszych półroczach lat 2017-2019 Ukraińcy zostawiali w Polsce od 3,2 mld zł do 3,6 mld zł. W analogicznym okresie 2020 r. ich wydatki wyniosły 1,7 mld zł, w 2021 r. odpowiednio 1 mld zł, a w pierwszym półroczu br. wydatki te przekroczyły 2,1 mld zł. Jest to prawie tyle co w latach 2014-2015, kiedy zaczęła się masowa migracja z terenu Ukrainy - wynika z danych podanych w informacji Personnel Service.

W wydatkach Ukraińców notowanych w okresie od stycznia do marca już przebijał się efekt wojny i zwiększonych przekroczeń granicy. Teraz ten trend się utrwalił i o ile nie dojdzie do jakiegoś przewrotu w wojnie, to pewnie te wydatki w kolejnych kwartałach będą utrzymywały się na wysokim poziomie.

To oznacza, że możemy wrócić do wyników wydatków Ukraińców notowanych jeszcze przed pandemią

Wtedy co kwartał nasi wschodni sąsiedzi wydawali w Polsce średnio 2 mld zł. Teraz jest to nieco mniej, bo 1,4 mld zł, ale warto podkreślić, że ostatnio taki odczyt widzieliśmy w pierwszym kwartale 2020 roku, zatem ponad dwa lata temu – stwierdza Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Cudzoziemcy w minionym półroczu 2022 r. wydali w Polsce 16,5 mld zł. Jest to o 77,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Wtedy te wydatki wyniosły 9,3 mld zł. W I kwartale br. cudzoziemcy zostawili w Polsce 6,5 mld zł, a w drugim już około 10 mld zł. Najwięcej w drugim kwartale br. zostawiły w kraju osoby przekraczające granicę z: Niemcami (4,3 mld zł), z Ukrainą (1,4 mld zł), Czechami (1,1 mld zł), Słowacją (675 mln zł), Litwą (367 mln zł) oraz Białorusią (224 mln zł).

W pierwszym półroczu br. cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 73,8 mln razy Jest to o 62 proc. więcej niż analogicznym okresie poprzedniego roku.

