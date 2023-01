Wydatki z funduszy BGK w tym roku to 133,6 mld zł

Tegoroczne wydatki z funduszy umiejscowionych w Banku Gospodarstwa Krajowego sięgną 133 mld zł - poinformował w środę w Senacie wiceminister finansów Sebastian Skuza. Podkreślił, że wszystkie są uwzględnione w stabilizacyjnej regule wydatkowej.

"Co do funduszy umiejscowionych w banku Gospodarstwa Krajowego, te fundusze objęte są wszystkie stabilizującą regułą wydatkową. (...) Tych funduszy mamy 21 i na rok 2023 kwota brutto przewidywanych z nich wydatków to 133 mld i 600 mln zł" - powiedział Skuza.

Dodał, że z tej kwoty największe pozycje to Krajowy Fundusz Drogowy - ponad 22 mld zł, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych - ponad 49 mld zł, Fundusz Przeciwdziałania Covid - 37 mld zł, Fundusz Pomocy Ukrainie - 10 mld zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 6 mld 800 mln zł.

