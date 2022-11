Wydawca Gazety Wyborczej ponownie z olbrzymią stratą

Agora zakończyła okres dziewięciu tegorocznych miesięcy z 75 milionami zł straty netto. W samym trzecim kwartale strata wyniosła prawie 25 mln zł wobec 1,5 mln straty rok wcześniej.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku grupa Agora osiągnęła przychody w wysokości 782 mln zł, wyższe o 27,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. W samym trzecim kwartale przychody były na porównywalnym poziomie rok do roku.

- To głównie efekt powrotu kin do pełnej działalności operacyjnej i zniesienia restrykcji wprowadzonych przez rząd we wcześniejszych okresach w ramach walki z pandemią. Najistotniejszy wzrost przychodów w porównaniu z analogicznym okresami 2021 r. w tym obszarze odnotowała działalność kinowa - podała spółka.

Strata netto w trzecim kwartale wyniosła 24,5 mln zł, a w okresie styczeń-wrzesień 75,2 mln zł.

Poniżej dynamika przychodów w poszczególnych segmentach:

W trzecim kwartale 2022 roku całkowite przychody Agory wyniosły 267,2 mln zł. Wzrosły przychody związane z działalnością kinową, filmową i gastronomiczną. Zwiększyły się również wpływy z pozostałej sprzedaży w ramach Grupy, w tym ze sprzedaży usług poligraficznych. Wzrost powyższych kategorii przychodowych został zniwelowany przez niższe wpływy reklamowe oraz niższe przychody ze sprzedaży wydawnictw. W trzecim kwartale 2022 roku wpływy ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie Agora zmniejszyły się o 4,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. i wyniosły 119,9 mln zł.

Poniżej rozbicie kosztów na poszczególne segmenty:

W trzecim kwartale 2022 roku koszty operacyjne netto Grupy Agora wzrosły o 4,7 proc. do 267,1 mln zł. Były one wyższe we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy, poza Internetem. Największy wzrost wydatków operacyjnych - o 22,5 proc. do kwoty 57,7 mln zł - miał miejsce w segmencie Prasa.

