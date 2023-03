Wydawca "Gazety Wyborczej" zanotował ponad 100 mln zł straty

Grupa Agora w 2022 roku, mimo wzrostu skonsolidowanych przychodów w ujęciu rocznym, zakończyła rok ze stratą netto na poziomie ponad 105,7 mln zł.

W 2022 roku grupa Agora osiągnęła przychody w wysokości 1,11 mld zł (więcej o 15,2 proc. w ujęciu rok do roku). Spółka zanotowała jednak 102,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej (105,7 mln zł straty na poziomie całej grupy) wobec 46,6 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) wyniósł 139,3 mln zł wobec 124,4 mln zł w 2021 roku.

W samym czwartym kwartale przychody pozyskane przez grupę Agora wyniosły 331 mln zł i były niższe o 5,9 proc. od przychodów pozyskanych w czwartym kwartale 2021 r.

- Wyższe przychody to głównie efekt powrotu kin do pełnej działalności operacyjnej i zniesienia restrykcji wprowadzonych przez rząd we wcześniejszych okresach w ramach walki z pandemią, a tym samym zwiększenia wpływów segmentu "Film i Książka" - podała Agora.

Poniżej struktura przychodów Grupy Agora w 2022 roku:

Agora podała, że najistotniejszy wzrost przychodów w porównaniu z 2021 r. w obszarze "Film i Książka" odnotowała działalność kinowa.

- W 2022 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zwiększyły się o 51,7 proc. i wyniosły 192,3 mln zł. Wartość wpływów reklamowych w kinach zwiększyła się o 74,7 proc. rok do roku do 29 mln zł. Rzutowały na to wznowienie działalności kin oraz mniejsza skala obostrzeń niż przed rokiem - podała spółka.

Poniżej rachunek zysków i strat za 2022 rok na poziomie grupy:

Agora to większościowy właściciel sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją filmów, oraz reklamowej spółki AMS. Jest także wydawcą "Gazety Wyborczej".

