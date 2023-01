Wydawca kart debetowych i płatniczych zarabiał dzięki większej liczbie transakcji

Amerykański wydawca kart debetowych i płatniczych American Express wypracował w 2022 rok zysk netto na poziomie 7,5 miliarda dolarów. A wszystko za sprawą klientów, którzy płacili więcej za zakupy.

Amerykański wydawca kart debetowych i kredytowych American Express, według wstępnych szacunków, w czwartym kwartale 2022 roku osiągnął zysk netto na poziomie 1,6 miliarda dolarów, czyli o 9 procent niższy niż wypracowany w analogicznym okresie rok wcześniej. W całym roku zysk netto spadł o 7 procent, do około 7,5 miliarda dolarów.

Równocześnie znacząco zwiększyły się przychody netto, które w czwartym kwartale wyniosły 14,2 miliarda dolarów, co oznacza, że były wyższe rok do roku o 17 procent. W całym 2022 roku były na one poziomie 52,9 miliardów dolarów, czyli wzrosły o 25 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

AmEx, w ramach swojej długofalowej strategii rynkowej, rozwinął światową sieć podmiotów akceptujących jego karty, a dzięki ofertom promocyjnym przyciągnął wielu nowych klientów. Wprowadził także zachęty w postaci obniżonych prowizji od płatności kartą. Dodatkowo na spadek zysku wpływ miało umocnienie dolara, co wpłynęło negatywnie na saldo rozliczeń kursowych.

Z drugiej jednak strony wyższa inflacja przyczyniła się do tego, że posiadacze kart zwiększyli wartość jednostkowych płatności o 12 procent.

Rok 2023 zapowiada się dobrze. Zgodnie z ogłoszonymi prognozami wzrost przychodów szacowany jest na 15-17 procent, co oznacza skorygowany zysk na jedną akcję w wysokości 11-11,4 dolara. Zwiększy się także o 15 procent pula z tegorocznego zysku przeznaczona na wypłatę dywidendy.

