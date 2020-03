Wydawnictwo MAC Edukacja udostępnia bezpłatne materiały do nauki zdalnej

Animacje 3D, filmy edukacyjne, zdjęcia, gotowe zadania i ćwiczenia interaktywne - udostępniło bezpłatnie wydawnictwo MAC Edukacja, w odpowiedzi na potrzeby uczniów i nauczycieli przebywających w domach. Dostęp do materiałów będzie możliwy do końca kwietnia.

Wydawnictwo MAC Edukacja we wtorkowym komunikacie poinformowało o bezpłatnym udostępnieniu biblioteki zasobów, które obejmują m.in. animacje 3D, materiały interaktywne, ćwiczenia i podręczniki.

"Aby ułatwić zdobywanie wiedzy i sprawić, aby była ona atrakcyjna, angażująca również w warunkach domowych, podjęliśmy w wydawnictwie MAC Edukacja decyzję o udostępnieniu bezpłatnie bogatej biblioteki zasobów interaktywnych Mozabook - nauczycielom, rodzicom, uczniom. Było to możliwe dzięki współpracy z węgierską firmą Mozaik" - podkreślił Grzegorz Kowalski, prezes wydawnictwa MAC Edukacja, należącego do Grupy MAC S.A.

"W tym wyjątkowym okresie wspólnie dbamy o to, aby edukacja trwała nadal" - dodał.

Wydawnictwo zaznaczyło, że nauczyciele i uczniowie mogą tworzyć swoje prezentacje i wzbogacać je dostępnymi w mediatece interaktywnymi plikami 3D, filmami edukacyjnymi, zdjęciami, gotowymi zadaniami lub własnymi plikami.

W komunikacie podkreślono, że w bibliotece MozaBook dostępnej w ofercie MAC Edukacja można znaleźć m.in. aplikacje tematyczne, gry i modele 3D, obejmujących wszystkie przedmioty - od zerówki po klasy maturalne. Z oprogramowania można korzystać również na tabletach z systemem IOS i Android oraz laptopach z systemem Windows.

"Mamy nadzieję, że udostępnione bezpłatnie bogate zasoby sprawią, że nauka sprawi wiele radości, a poprzez zabawę wprowadzi uczniów w świat edukacji, bez względu na to, gdzie obecnie się znajdują" - podkreśliła Maria Zdziech z wydawnictwa MAC Edukacja.

Aby otrzymać bezpłatny dostęp do biblioteki wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie www.mac.pl/publikacje.

Wydawnictwo zachęca też do dołączenia do grupy @ktywni na Facebooku, gdzie publikowane są porady, jak korzystać z interaktywnych zasobów. Zespół wydawnictwa udostępnił również na swojej stronie podręczniki i ćwiczenia w wersji cyfrowej, dzięki czemu nauczyciele i uczniowie mogą mieć w tym czasie dostęp do materiałów.

Dostęp do biblioteki Mozabook, który - jak zaznaczyło wydawnictwo - wart jest rocznie 929 zł, będzie dostępne od wtorku do końca kwietnia.

Od poniedziałku do 25 marca wszystkie placówki oświatowe w kraju są zamknięte - nie odbywają się w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem m.in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni. Wprowadzono je w ze względu na bezpieczeństwo, ma to związek ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce. MEN zaleca, by w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej nauczyciele prowadzili nauczanie online.