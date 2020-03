Wydłużyła się kolejka do wjazdu do Czech przez przejście w Boguszowicach

Kilka godzin muszą czekać kierowcy, żeby wjechać do Czech przez przejście graniczne w Cieszynie-Boguszowicach – poinformował w poniedziałek przed południem rzecznik policji w Cieszynie asp. Krzysztof Pawlik.

"Kolejka powoli się zmniejsza, ale obecnie trzeba czekać na wyjazd kilka godzin" - powiedział Pawlik.

Policjant zaapelował, żeby kierowcy tirów kierowali się do granicy tylko drogą S52. "To najszybsze rozwiązanie. Kierowcy ciężarówek, którzy będą próbowali dotrzeć do przejścia w inny sposób, przykładowo od Pawłowic lub centrum Cieszyna, zostaną przez policjantów zawróceni i skierowani na węzeł w Harbutowicach, by zająć miejsce w kolejce. Prościej będzie od razu tam jechać od węzła z krajową 81" - dodał rzecznik.

Rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Walczak poinformowała, że Czesi prowadzą wnikliwą kontrolę samochodów. "Dziś jest poniedziałek, więc ruch po weekendzie jest większy" - zaznaczyła.

Rzecznik dodała, że ruch przez boguszowickie przejście w kierunku do Polski odbywa się na bieżąco.

Kontrole na granicach mają związek z ich zamknięciem w obawie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.