Wykonawcy kolejowi: obawa o lukę w zamówieniach między perspektywami UE

Wykonawcy inwestycji kolejowych obawiają się braku nowych zamówień wobec przejścia z jednej perspektywy finansowej do drugiej – mówili w środę przedstawiciele branży. Przedstawiciele PKP PLK odpowiadali, że nie ma o to obaw; wskazywali jednocześnie na obawę opóźnień w obecnych kontraktach.

Podczas środowych paneli konferencji EEC Trends Online kierująca Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego prezes spółki Track Tec Construction Marita Szustak nawiązała m.in. do pytania o obserwowaną od połowy ub. roku tendencję większej walki wykonawców o zamówienia wobec sytuacji pandemicznej oraz zapowiedzi PKP PLK, że przetargi pod kątem nowej perspektywy finansowej będą ogłaszane po potwierdzeniu europejskiego finansowania.

Szustak przypomniała, że z perspektywy branży kolejowej obecna perspektywa europejska jest praktycznie zakończona. "Chcielibyśmy mówić bardziej o przeszłości czy przyszłości, bo tak naprawdę ten rynek to jeszcze 4 mld zł do ogłoszenia. Potencjał jest powoli uwalniany, nie ma niebezpieczeństw braku materiałów czy potencjału wykonawczego, bo firmy wyciągnęły wnioski z poprzednich lat" - uznała.

"Z niepokojem patrzymy w przyszłość - dla nas najważniejsze są: informacja o wielkości alokacji środków na następną perspektywę i zwiększenie dynamiki ogłaszania przetargów, bo nie zgadzam się, że panika na rynku związana jest z pandemią, ale raczej z brakiem perspektyw nowych zamówień" - podkreśliła prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

Wskazała na szansę wynikającą z sytuacji, że po raz pierwszy zamawiający publiczny - spółka PKP PLK - jest przygotowany z projektami opiewającymi na ok. 40 mld zł i czeka tylko na informację nt. alokacji, aby ogłaszać przetargi, by móc możliwie płynnie przejść z jednej perspektywy na drugą.

"Wykonawcy i producenci najbardziej boją się zapaści między perspektywami, bo wielu z nich już staje przed decyzją, jak racjonalnie wykorzystać posiadany potencjał " - podkreśliła Szustak, zapewniając jednocześnie o możliwościach z ich strony, aby w pełni zrealizować założone plany.

Odpowiadając, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych i dyrektor ds. realizacji inwestycji tej spółki Arnold Bresch przypomniał m.in., że zarządca kolejowej infrastruktury ma obecnie w trwających umowach ok. 25 mld zł i nie wszystkie te umowy są realizowane w terminie. "Opóźnienia, mimo odpowiedniego potencjału, który jest w tej chwili po stronie wykonawców - przy prowadzonym ruchu kolejowym - niosą za sobą rozciąganie realizacji w czasie" - wskazał.

"Jeśli chodzi o przetargi - nie mamy w tej chwili zastoju w przetargach. Podjęliśmy z branżą dialog, ogłosiliśmy listę przetargów, wskazaliśmy w listopadzie, jakie są nasze plany na zakończenie obecnej perspektywy i co planujemy w najbliższych miesiącach. Od tego czasu ogłosiliśmy przetargi o wartości 900 mln zł; następne przetargi ogłaszać będziemy w marcu" - zapowiedział Bresch.

"Potwierdzamy, jak tylko będziemy mieli potwierdzenie na nową perspektywę, pojawią się też obiecywane przetargi z nowej puli. Jednak jako odpowiedzialny zamawiający nie będziemy tych procedur przetargowych uruchamiać przed zapewnieniem finansowania - chociażby w postaci deklaracji związanych z alokacją środków Unii Europejskiej" - dodał członek zarządu PLK.

"Najważniejsza informacja dla rynku jest taka, że nie zostaną popełnione błędy z poprzedniej perspektywy, nie będzie zastoju kilkusezonowego, który spowoduje dołek - spadek liczby zamówień z nowej perspektywy. Z drugiej strony namawiam rynek, by skupić się jeszcze na końcówce i zrealizowaniu tego, co mamy na placach budowy. (…) Mimo optymizmu musimy bardzo uważać, by nie wyjść poza okresy kwalifikowania projektów unijnych" - zaakcentował Bresch.