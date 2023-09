Wynagrodzenie do zmiany. Firmy mogą renegocjować stawki

Firmy mogą już renegocjować stawki wynagrodzenia za realizację zamówienia publicznego. Dziś wchodzą w życie przepisy, które to umożliwiają, co związane jest ze zmianą płacy minimalnej.

- Wykonawcy, którzy wypłacają zatrudnionym dodatek za szczególne warunki pracy, mogą domagać się wyższych kwot niż te pierwotnie ustalone – podaje Business Insider Polska.

O podwyższenie stawek za realizację usług w ramach zamówienia publicznego lub na podstawie innych umów firmy mogą się starać do końca roku. Chodzi przede wszystkim o przedsiębiorstwa z sektora budowlano-remontowego, ochrony, czy usuwania odpadów.

Możliwość renegocjacji umów wynika ze zmiany zasad weryfikowania czy dany pracownik zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenie. Dziś to 3,6 tys. zł, a według zapowiedzi rządu od nowego roku będzie wynosić 4,24 tys. zł.

Zmiany w ustalaniu płacy minimalnej dotyczą dodatku za szczególne warunki. Dodatek jest wliczany do płacy minimalnej, wiec w rezultacie przestaje być bonusem. Od stycznia – na mocy porozumienia z NSZZ „Solidarność” - dodatek nie będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia.

To z kolei oznacza, że pracodawcy będą musieli podwyższać wynagrodzenie zasadnicze pracowników, którzy go otrzymują, o ile oczywiście po wyłączeniu dodatku pensja będzie niższa niż płaca minimalna.

Ta zmiana wpłynie na warunki wykonywania trwających już umów – informuje portal BIP.

Wykonawca zamówienia publicznego będzie bowiem musiał wydać więcej na wynagrodzenia. Jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego, to do końca roku wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o odpowiednią zmianę należnego mu wynagrodzenia.

W tym wszystkim jest jedno bardzo ważne zastrzeżenie – zmiana dotyczy jedynie przypadków, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęto przed 1 września 2023 r.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl