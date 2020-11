Wynik netto Grupy PZU w III kwartale br. wyniósł 890 mln zł (aktualizacja)

Zysk netto Grupy PZU w III kw. 2020 r. przypisany jednostce dominującej wzrósł do 890 mln zł wobec 879 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. - podała w czwartek spółka. Wynik na samej działalności ubezpieczeniowej wyniósł 785 mln zł, co oznacza wzrost o 12 proc. rdr.

"W III kwartale zysk netto przypisany jednostce dominującej wyniósł 890 mln zł (wzrost o 1 proc. r/r); wynik na samej działalności ubezpieczeniowej wyniósł 785 mln zł, co oznacza wzrost o 12 proc. r/r." - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacje prasowym.

Cytowana w komunikacie prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła wskazała, że w III kwartale "mieliśmy sytuację, w której dywersyfikacja biznesu Grupy PZU okazała się istotnym czynnikiem dla osiągniętych wyników".

"Z jednej strony zanotowaliśmy niższą sprzedaż w ubezpieczaniach komunikacyjnych, spowodowaną spowolnieniem na rynku sprzedaży samochodów, z drugiej jednak - wzrosła sprzedaż po stronie ubezpieczeń na życie, głównie z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na ubezpieczenia ochronne. W rezultacie niższe wpływy na rynku majątkowym zostały zrekompensowane większymi przepływami z biznesu życiowego" - powiedziała. Dodała, że rentowność mierzona wskaźnikiem ROE w III kwartale wyniosła 20,4 proc.

Spółka podała, że na koniec III kwartału 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów.

Jak dodano, Grupa PZU przeznaczyła ponad 20 mln zł na walkę ze skutkami pandemii.

Z opublikowanego raportu finansowego Grupy Kapitałowej PZU wynika, że składka przypisana brutto grupy w trzecim kwartale br. spadła do 5 mld 600 mln zł z 5 mld 662 mln zł w analogicznym okresie 2019 r.

W raporcie podano, że wynik finansowy netto Grupy PZU w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku wyniósł 1 mld 558 mln zł i był niższy o 57,7 proc. od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego, kiedy to wyniósł 2 mld 126 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 mld 191 mln zł wobec 2 mld 360 mln zł w 2019 roku (spadek o 49,5 proc.).

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto spadł o 18,8 proc. względem ubiegłego roku.

Wskaźnik ROE przypadający jednostce dominującej (PZU) za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku wyniósł 9,3 proc., co oznacza spadek o 11,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zysk z działalności operacyjnej w III kwartałach 2020 roku osiągnął wartość 2 mld 678 mln zł i był niższy o 2 mld 380 mln zł (-47,1 proc.) w stosunku do wyniku za analogiczny okres roku poprzedniego.

Jak wskazano w raporcie, wpływ na działalność Grupy PZU w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego miał m.in. spadek składki przypisanej brutto w tym w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych w obu segmentach ubezpieczeń majątkowych - efekt przedłużającej się pandemii COVID-19; niższe wyniki związane z działalnością bankową, w tym jednorazowy efekt odpisu z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (746 mln zł) oraz Banku Pekao (555 mln zł), odpis aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku (tj. znaku towarowego oraz relacji z klientami) w kwocie 161 mln zł oraz wyższe koszty ryzyka w związku z zawiązaniem dodatkowych rezerw kredytowych w efekcie pandemii COVID-19.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce. Na jej czele stoi PZU, od 2010 roku spółka PZU jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skarb Państwa posiada 34,1 proc. akcji PZU. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie, PZU Zdrowie, TFI PZU.

Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach.