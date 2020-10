Wynik prawdę ci powie, czyli jak czytać sprawozdania finansowe paliwowych spółek

Prezentacje wyników finansowych elektryzują co kwartał. W pozycjach zysków i strat inwestorzy i obserwatorzy rynku doszukują się informacji o faktycznej kondycji danej spółki. Jak się okazuje jednak, interpretacja wyników nie jest sprawą prostą - zwłaszcza w branży paliwowej...

Miliardowa strata czy księgowe zapisy

Liczy się cashflow

Na to, jakie znaczenie dla spółki ma rozróżnienie tych pozycji w wynikach, zwracał również uwagę prezes Unimotu Adam Sikorski.- Wynik księgowy potrafi znacznie się różnić od wyniku skorygowanego. EBIDTA skorygowana jest bardziej stabilna, odzwierciedla nasze realne wyniki i przepływy - mówił podczas prezentacji, tłumacząc, że to pozwala najlepiej interpretować poczynania firmy na rynku - z wyłączeniem wszystkich zmiennych i czynników, które wiążą się z handlem paliwami, takimi jak kwestie zapasów obowiązkowych, bioblendingu czy innych skomplikowanych przepisów, dotyczących branży.- Bez tych wszystkich czynników świat byłby łatwiejszy, także dla inwestorów. Ale nie jest... Przepisy są, jakie są - w świecie paliwowym z roku na rok jest ich coraz więcej i są coraz ostrzejsze - mówił Adam Sikorski, akcentując, że to wszystko ma wpływ na wyniki firmy.Kwestie interpretacji wyników głośno podnosiła w ostatnim czasie także Grupa Lotos. Była to reakcja na ranking spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, stworzony z wykorzystaniem ich zysku netto. Jak wyliczył serwis money.pl, państwowe spółki notowane na giełdzie w Warszawie wypracowały w I półroczu 2020 r. zyski o 6 mld zł mniejsze niż przed rokiem. Większość nie mogła się w ogóle pochwalić zyskami; prawie połowa wykazała straty, w tym właśnie Grupa Lotos, której strata przekroczyła miliard złotych.Takie zestawienie wywołało natychmiastową reakcję gdańskiego koncernu. Jak podkreślił Lotos, sprowadzanie kondycji spółki wyłącznie do analizy jej wyniku netto jest bardzo niemiarodajne i krzywdzące, zwłaszcza dla takiej branży jak oil&gas.Lotos tłumaczył, że raportowane wyniki za I półrocze 2020 roku zostały obciążone odpisami księgowymi o charakterze niegotówkowym, które wynikają z pogorszonych prognoz dla kształtowania się cen ropy i gazy ziemnego. Jak wyliczył gdański koncern, o około 800 mln zł przeszacowano jego aktywa wydobywcze. Jednocześnie spadkowy trend notowań przyczynił się do negatywnego efektu wyceny zapasów dla wyniku operacyjnego, co jest typowe dla spółek z branży oil & gas przy gwałtownym spadku notowań – również ten efekt jest niegotówkowy i ma charakter czysto księgowy.Zdaniem Lotosu, dużo bardziej adekwatnym parametrem odzwierciedlającym zyskowność działalności jest wynik tzw. skonsolidowanej EBITDA - według metodologii LIFO (z wyłączeniem wyżej wymienionych zaburzeń), który obniżył się o 48 proc. r/r (723 mln zł vs 1 415 mln zł w pierwszym półroczu 2020 r.), i był spowodowany głównie silnym spadkiem marż rafineryjnych (od -25 do -55 proc. dla kluczowych produktów paliwowych) oraz notowań ropy naftowej i gazu ziemnego (odpowiednio -39 proc. i -54 proc. r/r)".Spółka podkreśla też, że ów wynik został również sztucznie zaniżony przez tzw. efekt historycznych warstw ropy o wysokości prawie 400 mln zł.Pomimo negatywnego splotu wyżej wymienionych niegotówkowych czynników, realnym potwierdzeniem efektywności naszej działalności biznesowej są również przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, które w I półroczu 2020 r. osiągnęły prawie 1,8 mld zł wobec 0,7 mld zł przed rokiem - chwali się Lotos. I zaznacza, że stan środków pieniężnych na koniec okresu przekroczył 2,3 mld zł, co do tej pory w historii tej spółki zdarzyło się tylko raz (na 30 września 2019) - i jest najlepszym potwierdzeniem bardzo dobrej kondycji finansowej całej grupy.Czy rzeczywiście tak jest? O to, które pozycje wynikowe najlepiej świadczą o wycenie firmy, takiej jak Grupa Lotos, zapytaliśmy eksperta, którzy prześwietlaniem danych finansowych zajmuje się zawodowo.Krzysztof Kozieł, analityk Pekao IB, zgadza się, że nie da się oceniać wyników spółek, zwłaszcza z segmentu rafineryjnego, w oderwaniu od rzeczywistości - tego, co się działo chociażby w II kwartale, gdy wszyscy musieli borykać się z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa, ale też z bezprecedensowym krachem na rynku ropy, gdy ceny zanurkowały poniżej zera.- To jednorazowe wydarzenia, które prawdopodobnie nie powtórzą się w przyszłości. Nie spodziewamy się ponownego lockdownu, druga fala koronawirusa zapewne nie będzie miała aż tak negatywnego wpływu na zużycie paliw, jak w przypadku pierwszego uderzenia na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Właśnie dlatego patrzenie na skorygowaną EBITDA ma głębszy sens - wskazuje. I dopowiada: - Wyceniamy spółkę, biorąc pod uwagę przepływy pieniężne, a nie zyski obciążone przeszacowaniami i zdarzeniami jednorazowymi. EBITDA skorygowana z punktu widzenia wyceny w najlepszym stopniu odzwierciedla przepływy pieniężne w przyszłości. Dlatego przy ocenie spółki jest, naszym zdaniem, najbardziej odpowiednia.Analityk zwraca przy tym uwagę na korekty pozytywne, które również trzeba uwzględniać przy analizie wyników. - Często w spółkach paliwowych mamy do czynienia z korektami na plus, czego przykładem może być np. PKN Orlen, który raportował korektę związaną z hedgingiem po tym, gdy spadły ceny ropy - mówi Krzysztof Kozieł i podkreśla, że - patrząc na wynik - trzeba uwzględniać zarówno czynniki pozytywne, jak i negatywne.Dlatego najlepszą miarą kondycji firmy jest właśnie skorygowana EBITDA. Zysk netto, zwłaszcza w spółkach z branży paliwowej, zbyt często podlega dużym wahaniom, o czym wiedzą inwestorzy.- Spadki notowań Lotosu, a dokładniej gorsze zachowanie kursu od PKN czy zagranicznych spółek porównywalnych, takich jak OMV czy MOL, raczej nie odzwierciedlają zdarzeń jednorazowych, które spowodowały, że zysk w 1H20 był tak bardzo na minusie. To, naszym zdaniem, po pierwsze: efekt niepewności związanej z transakcją przejęcia przez PKN, ale również najwyższej w grupie porównawczej ekspozycji Lotosu na segment rafineryjny i niskie w ostatnim czasie rafineryjne marże. Dodatkowo rafineria tego koncernu jest mocno zorientowana na produkcje diesla, którego crack (marża produktowa) jest w ostatnim czasie bardzo słaby - ze względu na bardzo wysoką nadpodaż – precyzuje Krzysztof Kozieł.