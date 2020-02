Wyniki Alior Banku dużo gorsze od oczekiwań

Strata netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła 19,9 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku netto na poziomie 5,1 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich, co do zysku banku za IV kwartał, wahały się od 0 mln zł do 10,2 mln zł

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł według wyliczeń PAP Biznes 746,9 mln zł i był 5 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 785,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 767-822,8 mln zł).

Wynik z prowizji ostatnim kwartale 2019 roku wyniósł 165,3 mln zł i zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się 166,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 152,5 mln zł do 177,8 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2019 roku 335,1 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 8 proc. niższych odpisów na poziomie 310,9 mln zł.

Alior Bank podał w ubiegłym tygodniu, że utworzył dodatkową rezerwę na zwroty dotyczące przedterminowych spłat kredytów detalicznych dokonanych przed 11 września 2019 r. w wysokości 186 mln zł, która w całości powiększy pozostałe koszty operacyjne w IV kwartale 2019 roku.