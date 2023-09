Wyniki badań: działania innowacyjne firm przyczyniły się do ich rozwoju

Podejmowane przez przedsiębiorstwa w 2022 r. działania innowacyjne przyczyniły się do rozwoju firm - wynika z raportu nt. badań "Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wskaźnik dojrzałości innowacyjnej – 2023", opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Dodano, że innowacje nie przełożyły się istotnie ani na wzrost, ani na spadek zatrudnienia.

W raporcie z badań podano, że podejmowane przez przedsiębiorstwa w 2022 r. działania innowacyjne przyczyniły się najczęściej do ogólnego rozwoju firmy (odpowiedzi raczej tak i zdecydowanie tak stanowiły 91,7 proc.). Wpłynęły także na podniesienie jakości usług i wyrobów (75,3 proc.) oraz zwiększenie wydajności pracy (74,0 proc.). Wprowadzenie innowacji nie wpłynęło natomiast istotnie ani na wzrost, ani na spadek zatrudnienia - odpowiednio 6,8 proc. i 2,9 proc. wskazań.

Jak dodano, najczęściej efekty wdrażanych innowacji usprawniają funkcjonowanie firm. Badanie wskazuje również na występowanie zależności pomiędzy innowacyjnością a umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw. Aktywność na rynkach międzynarodowych prowadzi sześciokrotnie więcej firm innowacyjnych niż nieinnowacyjnych.

Z badań wynika, że do grona najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw należą przede wszystkim duże podmioty, co oznacza, że do nieinnowacyjnych podmiotów należą przede wszystkim podmioty zatrudniające 1-9 osób.

W komunikacie po opublikowaniu wyników badań zauważono, że dbałość o przyjazność dla środowiska oferowanych produktów/usług jest jedną z częstszych strategii konkurowania przyjmowaną zarówno przez firmy innowacyjne, jak i nieinnowacyjne; te pierwsze wskazują na ten aspekt częściej - 83 proc., a wśród firm nieinnowacyjnych wskaźnik ten wynosi 75 proc..

"Podobnie jest, jeśli chodzi o realizowanie działań prośrodowiskowych - w 2022 r. zadeklarowało je prawie 70 proc. firm innowacyjnych wobec 59 proc. nieinnowacyjnych. Również firmy innowacyjne chętniej niż nieinnowacyjne oferowały w 2022 r. produkty, które ograniczają oddziaływanie na środowisko w dalszych procesach biznesowych lub konsumpcji. Jeśli chodzi o przyszłość - niemal trzy czwarte firm innowacyjnych zamierza ograniczać negatywny wpływ firmy na środowisko naturalne poprzez planowane na kolejne 12 miesięcy wdrożenia innowacji" - wskazano.

Z raportu wynika ponadto, że kluczowymi kwestiami, które wpłynęły na podejmowanie działań innowacyjnych w 2022 r., była przede wszystkim inflacja, w szczególności wzrost kosztów energii. Zdaniem przedsiębiorców ważnymi czynnikami negatywnie oddziałującymi na działalność innowacyjną były bariery administracyjne.

Pomiar poziomu innowacyjności przedsiębiorstw został zrealizowany za pomocą technik ilościowych (CATI) oraz jakościowych (IDI i FGI). Grupą docelową badania były firmy działające w Polsce, podzielone na cztery wielkości według kryterium zatrudnienia - mikro (bez samozatrudnionych), małe, średnie i duże. Badanie ilościowe w V edycji monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw zostało zrealizowane w okresie 13 lutego - 11 kwietnia br. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej wynoszącej 1787 firm.