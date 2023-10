Wyniki giganta bankowego lepsze od zakładanych

Amerykański gigant finansowy Citigroup w III kwartale 2023 roku zwiększył zysk i przychody netto, oba wskaźniki były lepsze od oczekiwań analityków.

Jak podał Citigroup w komunikacie prasowym zysk netto w okresie lipiec-wrzesień wyniósł 3,55 mld dol., czyli 1,63 dol. na akcję, w porównaniu do 3,48 mld dol., czyli 1,62 dol. na akcję w tym samym okresie 2022 roku.

Kwartalne przychody banku wzrosły o 9 proc., do 20,14 miliardów dolarów.

Eksperci ankietowani przez FactSet oczekiwali średnio, że Citigroup będzie raportować kwartalny zysk netto w wysokości 1,23 dolara na akcję i przychody w wysokości 19,3 miliarda dolarów.

Pion pracy z klientami instytucjonalnymi (Institutional Clients Group, ICG) zwiększył przychody o 12 proc, do 10,64 mld dol. Uwzględniając przychody z operacji aktywami o stałym dochodzie w trzecim kwartale wzrosły one o 14 proc. do 3,56 mld dol., przychody z transakcji akcjami spadły o 3 proc. do 918 milionów dolarów.

Przychody w obszarze bankowości osobistej i zarządzania majątkiem (Personal Banking and Wealth Management) w okresie lipiec-wrzesień wzrosły o 10 proc., do 6,78 mld dol.

Akcje Citigroup wzrosły w piątek o 2,5 proc. w notowaniach przed otwarciem sesji.