Wypłata pieniędzy z KPO zależy od dobrej woli KE. Polska powinna użyć weta

Polska może zawetować decyzje Komisji Europejskiej

Wiceministra zapytano w "Dzienniku Gazecie Prawnej" m.in. na jakie ustępstwa zgodzi się Solidarna Polska by odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Kaleta ocenił, że "Komisja Europejska oszukała Polskę" i pytał, "dlaczego w ogóle musimy rozmawiać o kompromisach". Według niego, "to ścieżka donikąd". "Apelujemy od dłuższego czasu, by zmienić zasady gry. Mamy potężne narzędzia, by podobnie jak Viktor Orbán uzyskać korzystne dla nas rozwiązania bez aktu kapitulacji" - powiedział.

Pytany, co konkretnego ma na myśli, Kaleta stwierdził, że "UE będzie podejmować w najbliższym czasie bardzo ważne decyzje, co najmniej dwie, w zasadzie niekorzystne dla Polski". "Możemy je zawetować" - powiedział.

"6 grudnia na spotkaniu Rady ds. Gospodarczych i Finansowych ma zapaść decyzja związana z międzynarodowym podatkiem od korporacji. Zależy na nim głównie Niemcom i Francuzom. Polska ocenia ten pomysł negatywnie, ale w połowie roku zadeklarowała, że odstępuje od weta. Uważam, że w sytuacji złamania przez KE umowy o wypłacie KPO powinniśmy te propozycje zawetować" - powiedział.

Drugie weto, dodał, jest "związane ze zmianą budżetu". "Te dwa weta to narzędzia, których powinniśmy bezwzględnie użyć, żeby UE wycofała się z tego cynicznego ataku na Polskę" - powiedział Kaleta.

Wypłata pieniędzy z KPO zależy od dobrej lub złej woli KE

W jego ocenie, wypłata pieniędzy z KPO zależy od "dobrej lub złej woli KE, dlatego powinniśmy wywalczyć gwarancje, korzystając z prawa weta". "Polska mogłaby swoje weto wycofać, jeśli zostanie wypłacona pierwsza transza środków z KPO" - powiedział.

W rozmowie padło też pytanie, jak zachowa się SP, jeśli po rozmowach ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka pojawi się projekt ustawy, który wprowadzi w życie uzgodnienia z Brukselą?

"Jeśli chodzi o kwestię statusu sędziego, nie zagłosujemy za ustawą, która narusza konstytucję. Natomiast skutków politycznych wolimy w tym momencie nie przewidywać. Skupiamy się na tym, żeby nasz rząd podjął twarde i odważne decyzje, i zaczął grać z Komisją Europejską tak, jak to robi państwo węgierskie" - odparł Kaleta.

