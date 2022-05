Wyprzedaż akcji na Wall Street - to był najgorszy dzień od 2020 roku

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi spadkami głównych indeksów. Zanotowały one najgorszy dzień od 2020 roku już dzień po najlepszym dniu od dwóch lat. Inwestorzy analizują najnowsze decyzje banków centralnych oraz doniesienia z frontu w Ukrainie.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1063 punkty, czyli o 3,12 proc. i wyniósł 32.997,97 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 3,56 proc. i wyniósł 4.146,87 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 4,99 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.317,69 pkt.

"Jeśli rynek wzrośnie 3 proc., a następnego dnia odda pół procent, to jest to rzecz normalna. Ale mając taki dzień jak wczoraj i potem oddać 100 proc. z powrotem w ciągu kilku godzin, to jest naprawdę niesamowite" - powiedział Randy Frederick, dyrektor zarządzający handlu derywatami z Schwab Center for Financial Research.

Jeszcze dzień wcześniej, bezpośrednio po posiedzeniu Fed i konferencji prasowej prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, giełdy na Wall Street zanotowały najlepszą sesję od 2020 roku. Dow Jones Industrial na zamknięciu w środę wzrósł o 932 punkty, czyli o 2,81 proc., S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,99 proc., a Nasdaq Composite wzrósł o 3,19 proc.

W środę inwestorzy nabrali przekonania, że Fed będzie w stanie zwalczyć najwyższą od czterech dekad inflację w USA bez wpędzenia amerykańskiej gospodarki w recesję. W czwartek po tych nadziejach już nie zostało śladu.

Fed podniósł główną stopę procentową w USA do przedziału 0,75-1,00 proc., ogłosił rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej do 47,5 mld USD miesięcznie od 1 czerwca i powtórzył, że dalsze podwyżki stóp proc. uznaje za właściwe. Fed podał, że po trzech miesiącach tempo redukcji sumy bilansowej wzrośnie do 95 mld USD miesięcznie.

"Jesteśmy na ścieżce, aby szybko przenieść naszą stopę procentową do bardziej normalnych poziomów, zakładając że warunki gospodarcze i finansowe będą ewoluować zgodnie z oczekiwaniami. W Komisji panuje ogólne przekonanie, że kolejne podwyżki o 50 pb powinny być przedmiotem dyskusji w ciągu następnych kilku spotkań" - powiedział prezes Fedu Jerome Powell na konferencji w środę po posiedzeniu.

"Podwyżka stóp proc. o 75 punktów bazowych to nie jest coś, co FOMC obecnie rozważa" - dodał.

"Pomimo zaostrzenia warunków finansowych, które widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jasne jest, że Fed chciałby, aby były one jeszcze bardziej zaostrzone. Wyższe wyceny akcji są niezgodne z tym pragnieniem, więc o ile łańcuchy dostaw nie naprawią się szybko lub więcej pracowników nie zasili siły roboczej, wszelkie wzrosty akcji będą prawdopodobnie na wyrost, ponieważ komunikaty Fed znów staną się bardziej jastrzębie" - zauważył Zachary Hill, szef strategii portfelowej w Horizon Investments.

Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 25 pb do 1,00 proc. Bank podał, że dalsze podwyżki stóp proc. są możliwe.

Wcześniej bank centralny Norwegii - Norges Bank - utrzymał stopy procentowe bez zmian. Główna stopa - depozytowa - wynosi nadal 0,75 proc. Bank podwyższył ją na swoim posiedzeniu w marcu o 25 pb.

Rosyjska inwazja wojskowa na terenach Ukrainy trwa już ponad dwa miesiące. W czwartek rano siły rosyjskie prowadziły bezustanny ciężki ostrzał i szturm na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że z Azowstalu w ciągu ostatniej operacji udało się ewakuować 344 cywilów.

W obwodzie ługańskim w ciągu doby znaleziono ciała pięciu osób, zabitych w rosyjskich ostrzałach, ale wiele domów wciąż płonie - powiadomił szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Rosjanie wzięli do niewoli strażaka-ratownika, który wcześniej służył w marynarce wojennej.

Pod presją podczas czwartkowej sesji znajdowały się przede wszystkim akcje spółek technologicznych - Meta spadł ponad 5 proc., Amazon 7 proc., a Microsoft 3,5 proc.

Akcje Twittera rosły o 3,5 proc. po tym, jak Elon Musk podał szczegóły dotyczące 7,2 mld USD zobowiązań finansowych na swoją umowę kupna firmy. Zgłoszenie do SEC pokazuje, że współzałożyciel Oracle Larry Ellison i inwestor Ron Baron są wśród tych, którzy angażują się w zbieranie funduszy.

Etsy spadał o 15 proc. Prognozy zysku na drugi kwartał były niższe od oczekiwań.

Shopify poszedł w dół o 18 proc. Strata na akcję w I kw. wyniosła 20 centów wobec oczekiwanych 64 centów.

Akcje eBay spadły o 8 proc. Prognoza przychodów na II kw. była niższa od oczekiwań.

Booking Holdings rósł o 5 proc. Wyniki za I kw. były lepsze od oczekiwań.

Wśród spadających akcji znajdowały się też m.in. Caterpillar (-3 proc.), JPMorgan Chase (spadek o 3,5 proc.) oraz Home Depot (ponad 5 proc. w dół).

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 13 pb do 3,04 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 13 pb do 3,14 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 33 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 216 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 109,54 USD za baryłkę, po wzroście o 1,58 proc., lipcowe futures na Brent idą w górę o 1,93 proc. do 112,27 USD/b.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl