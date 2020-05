Wyraźne spadki na Wall Street po wystąpieniu szefa Fed

Drugą z rzędu sesję główne indeksy amerykańskie rynku akcji spadały o ok. 2 proc. We środę inwestorów przestraszył szef Fed Jerome Powell, podkreślając podczas wideokonferencji niepewne i obarczone ryzykiem pogorszenie koniunktury, perspektywy wzrostu gospodarczego w USA.

Indeks S&P 500 spadł 1,8 proc. do 2.820,00 pkt., Dow Jones Industrial (DJI) zniżkował o 2,17 proc. do 23.247,97 pkt., a Nasdaq Composite poszedł w dół o 1,55 proc. do 8.863,17 pkt. DJI zanotował we środę trzecią z rzędu spadkową sesję.

Wśród najsłabiej zachowujących się we środę spółek znalazło się American Express, które notowania spadły o 5,4 proc. Mocno ucierpiały także akcje spółek energetycznych i sektor finansowych - indeksy sektorowe spadły, odpowiednio 4,4 proc. i 3 proc.

Ponad 4 proc. spadły notowania Bank of America i Citigroup, a Wells Fargo został przeceniony o 6,3 proc. Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkował do 35,28 pkt.

Na starcie notowań, kiedy kursy akcji oscylowały wokół wtorkowego zamknięcia, inwestorzy zastanawiali się nad możliwością powrotu indeksu S&P 500 powyżej poziomu 3 tys. pkt.

"S&P 500 jest pod ważnym poziomem technicznym, czyli 3.000 pkt., i potrzebuje katalizatora, aby się wspinać ponad to. Jednym z głównych katalizatorów byłoby otwarcie gospodarki bez wzrostu liczby przypadków koronawirusa" - ocenił Quincy Krosby, główny strateg ds. rynku w Prudential.

W roli katalizatora sprawdził się szef Fed Jerome Powell, choć z punktu widzenia posiadaczy akcji, niewłaściwy okazał się kierunek, w którym ruszyły kursy.

"Chociaż reakcja w zakresie polityki monetarnej i fiskalnej była zarówno terminowa, jak i odpowiednio duża, może nie być ostatnim rozdziałem, biorąc pod uwagę, że perspektywy dla wzrostu PKB w USA są zarówno bardzo niepewne, jak i obarczone znaczącym ryzykiem pogorszenia koniunktury" - powiedział Powell podczas wideokonferencji.

To stwierdzenie nie podbudowało wiary inwestorów w szybki powrót amerykańskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu, co pozwoliłoby zwiększać zyski giełdowym firmom. Prognozy zysków nie zachęcają do kupowania akcji - wskaźnik P/E dla firm z indeksu S&P500, oparty o szacunki zysków na najbliższe 12 miesięcy, znajduje się poniżej 20. To najwyższy poziom od 2002 roku.

W trakcie konferencji szef Fed odciął się od pomysłu wprowadzenia w USA ujemnych stóp procentowych.

"Stanowisko Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku nie uległo zmianie. Ujemne stopy procentowe to nie jest narzędzie polityki monetarnej, którego wprowadzenie obecnie rozważamy" - powiedział Powell.

Dodał, że podczas dyskusji w trakcie ostatniego posiedzenia FOMC, wszyscy członkowie Komitetu odrzucili pomysł ujemnych stóp procentowych w USA.

Zapowiedział jednocześnie dalsze wsparcie gospodarki pieniędzmi z budżetu.

"Dodatkowe wsparcie fiskalne może być kosztowne dla budżetu, ale warto je wprowadzić, jeśli ma pozwolić uniknąć długoterminowych szkód gospodarczych i jeśli może zapewnić szybsze odbicie. (…) Może minąć trochę czasu zanim odbicie w gospodarce nabierze tempa - wraz z upływem czasu problemy z płynnością mogą przekształcić się w problemy z wypłacalnością" - powiedział prezes Fedu.

Powell poinformował, że kolejny program kredytowy dla małych i średnich przedsiębiorstw powinien zostać uruchomiony w ciągu następnych kilku tygodni.

Otuchy inwestorom nie dodało także wystąpienie w telewizji CNBC miliardera Davida Tepper, założyciela zarządzającej pieniędzmi firmy Appaloosa Management. Tepper ocenił, że tylko raz w swojej karierze zawodowej - w 1999 roku - widział mocniej przewartościowany rynek akcji.

Dolar wzrósł o 0,33 proc. wobec koszyka walut do 100,26 pkt.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 0,66 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 2 pb do 1,35 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 50 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 53 pb.

Na rynku ropy notowania czerwcowych kontraktów na WTI spadły o 1,9 proc. po 25,29 USD za baryłkę, a lipcowe futures na Brent poszły w dół o 2,6 proc. do 25,29 USD/b.

Lider republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell ocenił we wtorek, że jest za wcześnie na wprowadzanie kolejnego, piątego już pakietu pomocowego dla pogrążonej w kryzysie amerykańskiej gospodarki.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z Białym Domem i na ten moment nie ma potrzeby natychmiastowego działania. Oceniamy to, co zostało już wdrożone" - powiedział McConnell amerykańskim dziennikarzom. Uznał jednocześnie, że "może nadejść czas" na kolejny pakiet.

Partia Demokratyczna przedstawiła we wtorek projekt kolejnego pakietu pomocowego dla amerykańskiej gospodarki. Opiewa on na ok. 3 biliony USD i przewiduje m.in. kolejną transzę bezpośrednich transferów pieniężnych dla Amerykanów.

Zgodnie z liczącą ponad 1,8 tys. stron propozycją Demokratów Amerykanie zarabiający poniżej 75 tys. USD rocznie mają otrzymać ponownie 1,2 tys. USD. Gospodarstwo domowe mogłoby uzyskać maksymalnie środki o wysokości 6 tys. USD.

W swoim nowym pakiecie ustaw Demokraci proponują też utrzymanie aż do stycznia 2021 roku dodatkowych 600 USD tygodniowo do podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Demokraci, którzy kontrolują Izbę Reprezentantów Kongresu poinformowali, że mogą przeprowadzić głosowanie ws. nowych propozycji dotyczących pakietu pomocowego już w piątek.

Dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci ostrzegł we wtorek przed "poważnymi konsekwencjami" zbyt szybkiego otwierania gospodarki przez stany.

"Jeśli niektóre regiony przedwcześnie się otworzą, to obawiam się, że odnotujemy wzrosty w (przypadkach zakażeń), które mogą stać się ogniskami" - stwierdził, ostrzegając przed "poważnymi konsekwencjami".

Za kluczowe przy odmrażaniu gospodarki uznał wykrywanie osób zakażonych, izolowanie ich oraz śledzenie ich kontaktów.