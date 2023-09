Wyraźnie rosną zyski iFirmy. Analitycy mówią "akumuluj"

Dostawca oprogramowania do samodzielnego prowadzenia księgowości poprawił w I półroczu przychody i zyski. Potencjał rozwoju dostrzegli analitycy BM Banku Millenium.

Notowana na GPW iFirma osiągnęła w I półroczu 2023 roku znacznie lepsze przychody oraz zyski niż w analogicznym okresie 2022 r.

Analitycy BM Banku Millenium wydali rekomendację "akumuluj", ustanawiając jednocześnie cenę docelową papierów na 36 zł.

Ważnym wydarzeniem dla spółki będzie przyszłoroczna zmiana przepisów dotycząca Krajowego Systemu e-Faktur.

Informatyczna spółka wypracowała w I półroczu niemal 25,8 mln zł przychodów, o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto podskoczył o niespełna 50 proc. do 4,9 mln zł. Za poprawę wyników w dużej mierze odpowiada zmiana cennika usług w serwisie ifirma.pl, zgodnie z którym ceny wzrosły o około 17 proc. Warto jednak zwrócić uwagę na rosnące o ponad 24 proc. do 15,6 mln zł koszty sprzedaży. Zarządzający iFirmy podkreślają, że jest to efekt zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu płac.

Zmiany w przepisach mogą mieć wpływ na przyszłe rezultaty

Spółka, oprócz serwisu iFirma, rozwija także usługi biura rachunkowego oraz oferuje moduł do fakturowania o nazwie "Faktura+". Analitycy BM Banku Millenium podkreślają, że firma ma niewielki potencjał rozwoju na zagranicznych rynkach, ponieważ serwisy przystosowane są do polskich regulacji. Jednocześnie to właśnie zmiany w przepisach mogą w przyszłości mocno wpłynąć na wyniki.

"Najważniejszą nadchodzącą zmianą dla całej branży jest wprowadzenie od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego fakturowania przez Krajowy System e-Faktur (dla sektora MŚP nierozliczającego się z VAT od 1 stycznia 2025 r.). Na dziś zmianę oceniamy dla iFirmy neutralnie. W zależności od tego, jak potoczy się projekt i na ile przyjazny będzie system dostarczony przez resort finansów, jego wprowadzenie może zarówno zwiększyć efektywność działalności i popyt na moduł Faktura+, jak i spowodować odpływ klientów, którzy faktury będą wystawiali bezpośrednio w systemie" - zauważają analitycy w raporcie opublikowanym 8 września.

Dobra rekomendacja od ekspertów. Notowania iFirmy nieznacznie w górę

Eksperci BM Banku Millenium wydali rekomendację "akumuluj" dla walorów iFirmy. Jednocześnie cenę docelową akcji ustalono na 36,6 zł, co implikuje 10-proc. potencjał wzrostu kursu. Do pozytywnej rekomendacji z pewnością przyczynia się fakt stabilnie wypłacanej nieprzerwanie od 2011 r. dywidendy. Po publikacji wyników oraz raportu analityków, kurs rósł po południu o 1,2 proc.

Papiery iFirmy notowane są na GPW od 2008 r. Największy pakiet ponad 26 proc. walorów posiada prezes spółki Wojciech Narczyński.

