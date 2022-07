Wyroby polskiej branży poligraficznej trafiły w ubiegłym roku do 126 państw na świecie

Największym ich odbiorcą były Niemcy, które kupiły 60 procent naszego eksportu gazet, czasopism, książek obrazkowych dla dzieci czy kalendarzy.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wyliczyli, że w okresie członkostwa Polski w UE nasz eksport książek, gazet, obrazków i pozostałych wyrobów poligraficznych zwiększył się ponad ośmiokrotnie, do 2,3 mld euro w 2021 r.

Udział Polski w światowym eksporcie wyrobów poligraficznych w 2021 r. wyniósł 7,5 proc. i był o 0,65 proc. większy niż w roku poprzednim oraz o 1,66 proc. wyższy niż w 2019 r. Powołując się na dane International Trade Centre analitycy zaznaczyli, że Polska była światowym liderem w eksporcie gazet, dzienników i czasopism, osiągając 23-proc. udział w ich globalnym eksporcie.

Z 7-proc. udziałem była też trzecim - po Chinach i Hongkongu - eksporterem książek obrazkowych dla dzieci, także tych do rysowania lub kolorowania, czwartym eksporterem książek, broszur i ulotek (8,2 proc.) oraz czwartym światowym dostawcą różnych rodzajów kalendarzy (6,2 proc.).

W 2021 r. wartość polskiego eksportu wyrobów branży poligraficznej była o 13,5 proc. większa niż w roku poprzednim, a wobec przedpandemicznego 2019 r. - wyższa o 17,1 proc. Najważniejszą pozycją towarową były książki, których eksport sięgał 1,15 mld euro, a jego udział w całym eksporcie branży wyniósł 49,7 proc.

Ważną pozycję stanowiły też gazety, dzienniki i czasopisma, których sprzedaż za granicą była warta 537 mln euro, co dało 23 proc. udziału w eksporcie branży. Duże znaczenie miały też katalogi handlowe, których eksport osiągnął ponad 287 mln euro, co stanowiło 12,5 proc. eksportu branży.

- Za 60 proc. polskiego eksportu wyrobów branży poligraficznej odpowiadały Niemcy. W 2021 r. zakupiły ponad 85 proc. gazet i czasopism, ok. 72 proc. książek obrazkowych dla dzieci, 62 proc. różnych rodzajów kalendarzy oraz ponad 58 proc. książek i broszur - podali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Eksport do Austrii, będącej na drugiej pozycji na liście odbiorców, wyniósł 4,9 proc. Wyroby branży trafiły łącznie do 126 państw na świecie. Od stycznia do kwietnia 2022 r. eksport branży wciąż rósł. Jego wartość przekroczyła 765 mln euro, czyli o 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Według PIE bieżący rok jest dla wydawnictw i producentów branży poligraficznej pełen wyzwań. - W pierwszej części roku firmy mierzyły się z niedoborami i rosnącymi cenami, zwłaszcza papieru gazetowego i offsetowego oraz kartonu na okładki, a także energii elektrycznej - zaznaczyli eksperci.

Rosnące koszty produkcji mogły zmniejszać przewagi cenowe, które dotąd na rynkach zagranicznych mieli polscy eksporterzy wyrobów poligraficznych.W opinii analityków w drugiej części roku. większym wyzwaniem może być spadek popytu w związku ze spowolnieniem światowej gospodarki, "w tym, szczególnie istotnej dla branży, gospodarki niemieckiej".

