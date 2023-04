Wyrok TSUE przybliża kompleksowe rozwiązanie sporów frankowych

W marcu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił spójną koncepcję rozwiązania problemu tzw. spraw frankowych, wskazują eksperci.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 16 marca 2023 roku potwierdza właściwość prawa krajowego w zakresie rozliczeń stron po unieważnieniu umowy kredytu, dając polskim sądom całkowity mandat do rozstrzygania zgłaszanych roszczeń restytucyjnych.

Wyrok TSUE przedstawia spójną koncepcję rozwiązania problemu tzw. spraw frankowych - uważają dr Piotr Bodył Szymala i Katarzyna Zawadzińska-Kanadys, radcowie prawni z Santander Bank Polska.

Ponadto, TSUE stwierdza, że zarówno przedsiębiorca jak i konsument ponoszą straty w związku z upadkiem umowy.

Jak podaje Business Insider, w opinii prawników Santander Bank Polska wyrok TSUE z 16 marca br. daje zielone światło do ustawowego rozwiązania kwestii kredytów frankowych na podstawie mechanizmu ugód zaproponowanego przez szefa KNF. Ze wszystkich wskazówek TSUE daje się wyprowadzić koncepcję zmierzającą do rozliczenia unieważnionej umowy kredytu walutowego z uwzględnieniem kosztów hipotetycznego kredytu złotowego - uważają prawnicy.

Polskie sądy posiadają mandat do rozstrzygania kwestii spornych

TSUE w wyroku z 16 marca br. potwierdza właściwość prawa krajowego w zakresie rozliczeń stron po unieważnieniu umowy kredytu, dając polskim sądom całkowity mandat do rozstrzygania zgłaszanych roszczeń restytucyjnych. W polskim prawodawstwie mamy przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Co istotne, nie wartościują one w żaden sposób żądań konsumenta i przedsiębiorcy, wobec czego każdy z nich ma równe prawo do uczciwego rozliczenia się z kontrahentem.

TSUE w omawianym orzeczeniu daje sądom polskim jasne wytyczne w zakresie stosowania prawa krajowego:

- musi zostać przywrócona równowaga pomiędzy stronami, wyrażająca się w powrocie konsumenta do sytuacji, w jakiej byłby, zawierając umowę bez wadliwych postanowień;

