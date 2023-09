Wyścig o VeloBank przyspiesza. Najbogatszy Polak ma silnych rywali

Ostatniego dnia września upływa termin złożenia niewiążących ofert zakupu 100 procent akcji VeloBanku. Ze wstępnych informacji wynika, że już kilka podmiotów pobrało dokumenty informacyjne na temat sytuacji finansowej banku sporządzone w oparciu o audyt za pierwsze półrocze.

Wbrew wcześniejszym opiniom zainteresowanie inwestorów zakupem prywatyzowanego VeloBanku może być duże. W grze pozostają krajowe podmioty bankowe, ale wiele wskazuje na to, że także zagraniczne fundusze inwestycyjne mogą złożyć ostateczną ofertę.

Jak już pisaliśmy w WNP.PL, dokumenty informacyjne na temat sytuacji finansowej banku przygotowanej przez głównego akcjonariusza: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zostały pobrane w imieniu funduszu MS Galleon, który jest zarejestrowanym w Austrii wehikułem inwestycyjnym najbogatszego Polaka Michała Sołowowa.

Michał Sołowow może przejąć VeloBank wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz funduszem należącym do Banku Światowego

Według niepotwierdzonych informacji przekazanych przez Business Insider Polska Michał Sołowow może złożyć wstępną ofertę w konsorcjum z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Międzynarodową Korporacją Finansową (IFC) będącą częścią Banku Światowego.

W sierpniu tego roku, przy okazji konferencji wynikowej za pierwszych sześć miesięcy, PKO BP na temat ewentualnego udziału w procesie prywatyzacji VeloBanku wypowiedział się prezes Dariusz Szwed.

- Temat przejęcia przez nas VeloBanku jest analizowany, ale jeszcze nie czas, by o tym rozmawiać. Rozważamy tę możliwość, przy czym kierować się będziemy, przede wszystkim, względami biznesowymi, interesem banku i akcjonariuszy. Temat jest wciąż otwarty - mówił Dariusz Szwed.

Wstępne oferty zakupu banku można składać do końca września

Od tego czasu minęło kilka tygodni i powoli zbliża się termin decyzji, bowiem wstępne oferty przyjmowane są do końca września. Potem nastąpi ich ocena i wybór podmiotów, które zostaną zaproszone do złożenia ostatecznych propozycji biznesowych. Zamknięcie całego procesu planowane jest do końca pierwszego kwartału 2024 roku.

Do walki o polski bank mogą przystąpić także fundusze inwestycyjne, zwłaszcza amerykańskie, jednak w tym przypadku problemem może być stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego, który uważa, że lepszym rozwiązaniem jest podmiot wywodzący się z klasycznego rynku bankowego.

W transakcji sprzedaży banku doradcą będzie JP Morgan

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który dysponuje pakietem 51 procent akcji VeloBanku, w czerwcu tego roku na doradcę przy tej transakcji bank JP Morgan, co może wskazywać na potencjalne zainteresowanie zagranicznych.

Pozostałych 49 procent akcji jest w posiadaniu Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, czyli spółki utworzonej przez osiem największych polskich banków. Akcjonariuszami spółki są: Alior Bank, Bank Millenium, Bank Pekao, BNP Paribas Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP oraz Santander Bank Polska