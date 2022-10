Wysoka grzywna za ukrywanie przed fiskusem kont klientów

W celu uniknięcia postępowania karnego we Francji szwajcarski bank Credit Suisse zawarł ugodę i zapłaci 238 milionów euro grzywny. Sprawa dotyczy 5 tysięcy klientów, którzy posiadali nielegalne konta.

Po sześciu latach żmudnego śledztwa, w celu uniknięcia postępowania karnego we Francji, szwajcarski bank Credit Suisse zawarł z Krajową Prokuratorią Finansową (PNF) porozumienie na łączną kwotę 230 milionów euro. Oznacza to, że nie dojdzie do procesu w tej sprawie. W zamian organy podatkowe uzyskają 115 milionów euro zaległych zobowiązań, a skarb państwa otrzyma 123 miliony euro z tytułu nałożonej grzywny.

Śledztwo rozpoczęto w 2016 roku w ramach wzajemnej pomocy prawnej pomiędzy francuskimi i szwajcarskimi organami finansowymi dotyczącej przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy, uchylania się od płacenia podatków i nielegalnego transferu środków w latach 2005-2012.

Dochodzenie ujawniło, że około 5 tysięcy francuskich klientów posiadało zagraniczne konta, które nie zostało zgłoszono stosownym organom. Zgromadzone na nich aktywa przekraczały 2 miliardy euro.

-Bank Credit Suisse praktycznie stworzył struktury zbliżone do rozwiązań funkcjonujących w rajach podatkowych tylko po to, aby pomóc swoim klientom w unikaniu płacenia podatków i niedeklarowaniu pewnych aktywów - czytamy w komunikacie PNF

Bank zobowiązany jest zapłacić zasądzone kwoty w trzech ratach. Ugoda, choć kosztowna, jest bardzo ważna, ponieważ nie obejmuje przyznania się do winy i naruszenia przepisów prawa, a porozumienie traktowane jest jako zawarte w imię interesu publicznego. W przeciwnym przypadku instytucja finansowa, skazana za naruszenia przepisów, miałaby ograniczoną swobodę działania na terenie Francji.

W ramach podobnego postępowania kilka lat temu HSBC Private Bank, filia brytyjskiego banku, zgodziła się zapłacić Francji 300 milionów euro grzywny, aby uniknąć procesu o pranie brudnych pieniędzy należących do swoich klientów.

