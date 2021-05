Wystawa "Dom odziany" w pawilonie polskim na London Design Biennale - od 1 czerwca

Instytut Adama Mickiewicza (IAM) po raz trzeci jest organizatorem polskiego pawilonu podczas London Design Biennale. Od 1 czerwca publiczność będzie w nim mogła podziwiać wystawę "Dom odziany. Dostrajanie się do sezonowej wyobraźni" - poinformowała PAP rzecznik prasowy IAM Katarzyna Mitrovič.

"Tematem przewodnim tegorocznego London Design Biennale jest +rezonans+. Wystawa, za której koncepcję odpowiadają Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis z grupy projektowej Centrala oraz kuratorka Aleksandra Kędziorek, ukazuje wpływ, jaki cykl pór roku wywierał na dom, w szczególności na wzornictwo i projekty" - czytamy na stronie IAM.

"W dzisiejszych czasach, gdy przez cały rok możemy utrzymywać w pomieszczeniach stałą temperaturę, stały dopływ światła, zobojętnialiśmy na naturalne cykle przyrody. Wystawa Dom odziany. Dostrajanie się do sezonowej wyobraźni przemawia do wyobraźni, pokazuje, jak cykl pór roku wyznaczał rytm kolejnych aranżacji przestrzeni" - powiedziała zastępca dyrektora IAM Barbara Krzeska, cytowana w informacji.

Jak wyjaśniono, "koncepcja wystawy +Dom odziany...+ została wyłoniona w organizowanym przez IAM konkursie". "Komisję konkursową, w skład której wchodzili eksperci zewnętrzni, przedstawiciele Instytutu i dyrektor London Design Biennale, przekonała aktualność tego projektu oraz intrygująca interpretacja tematu przewodniego biennale" - napisano.

"Żyjemy w epoce hiperrezonansu, którego konsekwencje są zarówno porywające, jak i niszczycielskie. Wszystko, co projektujemy i wszystko, co produkujemy, rezonuje. Każdy nasz pomysł dociera do masowej cyfrowej publiczności, o której nie śniło się poprzednim pokoleniom, podczas gdy żywotność fizycznych produktów, które tworzymy, często trwa dłużej niż nasza własna" - powiedziała dyrektor artystyczna London Design Biennale Es Devlin.

Podkreślono, że wystawa "+Dom odziany...+ prezentuje, jak domy naszych przodków +odziewane+ były ręcznie tkanymi kilimami, obiciami ściennymi, kołdrami-podsufitkami, dywanami i innymi tekstyliami". "Cykl pór roku wyznaczał wówczas rytm kolejnych aranżacji przestrzeni - od zamkniętej w mroźną zimę do otwartej w pełni lata. Przypomnienie tych doświadczeń, ich wizualizacja w wykonaniu Alicji Bielawskiej, artystki specjalizującej się w tworzeniu prac przestrzennych z użyciem tkanin, może stanowić inspirację dla współczesnych projektantów wskazując, jak design może nam pomóc ponownie dostroić się do pór roku" - czytamy o wystawie.

Jak zaznaczono, "wystawa, zakorzeniona w polskich wzorach tekstyliów sprzed ery elektryczności, przywołuje domowe rytuały, które pozwalają pielęgnować relację ze światem przyrody i uważniej reagować na jego ciągłe zmiany".

"Instalacja tekstylna została wyprodukowana przez lokalnych polskich rzemieślników przy użyciu tradycyjnych technik tkackich i naturalnych tkanin. Paleta barw - inspirowana całoroczną obserwacją konkretnego polskiego krajobrazu - zachęca do celebrowania upływu czasu i świadomego doświadczenia sezonowego rytmu natury" - napisano w informacji IAM.

Autorką identyfikacji wizualnej jest dyrektor artystyczna Strelka Institute Anna Kulachek. Za projekt graficzny odpowiada Piotr Chuchla.

Pawilon polski będzie można zwiedzać od 1 do 27 czerwca. Organizatorzy London Design Biennale zapowiadają, że wystawy dostępne będą offline przy uwzględnieniu reżimu sanitarnego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl