WZŁ-1 będą pracować nad ekranowaniem obiektów wojskowych

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 uzyskały od SKW certyfikat na badania nad obniżeniem emisji elektromagnetycznej obiektów wojskowych, potrzebnej dla bezpieczeństwa łączności niejawnej – poinformowała PGZ, do której należą WZŁ-1.

"Laboratorium Badawcze Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu uzyskało od Służby Kontrwywiadu Wojskowego świadectwo pozwalające prowadzić badania tłumienności obiektów i indywidualnych osłon ekranujących. WZŁ-1 S.A. są w Polsce jedynym podmiotem, który pozyskał takie kompetencje" - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa w komunikacie przesłanym PAP.

Świadectwo wydane przez SKW pozwala WZŁ-1 prowadzić badania stacjonarnych i mobilnych systemów oraz wojskowego sprzętu łączności i informatyki służącego przetwarzaniu informacji niejawnych. Tłumienność to ograniczenie poziomu emisji elektromagnetycznej obiektu.

"Szereg projektów realizowanych przez PGZ, w których uczestniczy również WZŁ-1, wymaga od nas przeprowadzenia testów oraz badań potwierdzających bezpieczeństwo przetwarzania i przesyłania informacji niejawnych" - powiedział, cytowany w komunikacie prezes WZŁ-1 Roman Tętnik.

Podkreślił, "jest to jedno z kluczowych wymagań, stawianych przez zamawiającego m.in. w obszarze systemów wspomagania zarządzania polem walki". "Uzyskanie przez nasze laboratorium tego świadectwa to kolejny krok na drodze do rozwoju kompetencji spółki, jak i całej Grupy w tym obszarze" - dodał.