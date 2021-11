WZŁ-1 dostarczą mobilne węzły łączności dla zestawów Patriot

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z Zegrza podpisały z Inspektoratem Uzbrojenia MON umowę na dostawę mobilnych węzłów łączności MCC1 – poinformowała we wtorek Polska Grupa Zbrojeniowa, w której skład wchodzą WZŁ-1.

Umowa została zawarta w ramach pierwszej z dwóch przewidywanych faz programu zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła, którego podstawą jest amerykański system Patriot. Wartość kontraktu to ok. 233 mln zł brutto.

WZŁ-1 mają dostarczyć cztery komplety MCC1 do końca 2024 r. Mobilny węzeł łączności systemu Wisła to cyfrowa aparatownia służąca do połączenia zestawów Wisła oraz do zabezpieczenia łączności dla systemu pasywnej lokacji (SPL) szczebla taktycznego.

MCC1 umożliwia współpracę ze stacjonarnymi i polowymi systemami sił zbrojnych Polski i innych państw i NATO o różnych klauzulach tajności. Aparatownie posłużą jako punkt styku pomiędzy systemem kierowania i dowodzenia IBCS (opracowywany dla wojsk lądowych USA system, który ma być także dostarczony z zestawami Patriot dla Polski) a narodowymi systemami dowodzenia.

PGZ zapewniła, że rozwiązania zastosowane w MCC1 "spełniają najwyższe wymagania współczesnego pola walki, jednocześnie gwarantując łączność z obecnie użytkowanym przez Siły Zbrojne RP sprzętem".

Grupa podkreśliła, że opracowując węzły łączności dla programu Wisła "WZŁ-1 postawiły zarówno na implementację nowych rozwiązań, jak i swoje wieloletnie doświadczenie, pozyskane m.in. przy produkcji Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej (RWŁC)".

Program Wisła zakłada pozyskanie zestawów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu wraz z sieciocentrycznym systemem łączności i dowodzenia. W pierwszej fazie programu Polska ma otrzymać dwie baterie (16 wyrzutni) Patriot produkcji amerykańskiego koncernu Raytheon. Jako uzbrojenie wybrano pociski PAC-3 MSE produkowane przez Lockheed Martin; zestawy mają być zintegrowane z systemem zarządzania polem walki IBCS opracowanym przez Northrop Grumman.

W październiku Huta Stalowa Wola przekazała dwie wyrzutnie zestawu, kolejne dwie przechodziły testy. Polskie zakłady produkują także pojazdy logistyczne, samochody transportowo-załadowcze, komponenty wyrzutni, pocisków rakietowych oraz systemów radiolokacyjnych dla systemu Wisła. Program został podzielony na dwie fazy. Wartość kontraktu zawartego w marcu 2018 r. w ramach pierwszej fazy wyniosła 4,75 mld dolarów.

