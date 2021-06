Wznowiono loty z lotniska Olsztyn-Mazury do Dortmundu

Po półrocznej przerwie, węgierskie linie lotnicze Wizz Air wznowiły loty z lotniska Olsztyn-Mazury do Dortmundu. Pasażerowie mogą korzystać z tego połączenia dwa razy w tygodniu we wtorki i soboty, a od 15 lipca również w czwartki - podał PAP we wtorek rzecznik portu Olsztyn-Mazury Dariusz Naworski.

Czasowe zawieszenie lotów zagranicznych z mazurskiego lotniska, było konsekwencją wprowadzenia restrykcji w zakresie podróżowania w związku z kolejnymi falami pandemii koronawirusa w Europie.

Stopniowe odmrażanie branży turystycznej, w tym hoteli, luzowanie obostrzeń i zwiększenie popytu na podróże lotnicze, umożliwiło przewoźnikom długo zapowiadane wznawianie połączeń.

Kolejnym, po Dortmundzie, kierunkiem zagranicznym, który 18 czerwca wróci do rozkładu lotów jest połączenie Ryanair do Londynu Stansted. Rejsy na tej trasie będą realizowane dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki.

Miesiąc później - 21 lipca, Wizz Air planuje wznowienie lotów do Londynu Luton, które zamierza realizować dwa razy w tygodniu - we środy i niedziele, a od 3 sierpnia we wtorki i soboty.

"Cieszymy się, że zagraniczny ruch pasażerski wraca na lotnisko Olsztyn-Mazury. Pasażerowie podróżujący z Szyman do Dortmundu i Londynu odzyskali możliwość szybkiego i komfortowego podróżowania, z której mogą też skorzystać turyści pragnący odwiedzić Warmię i Mazury. Ograniczenia w ruchu pasażerskim, wywołane pandemią koronawirusa, mogą zmieniać się dynamicznie, jednak mamy nadzieję, że najgorsze już za nami i wszystkie kierunki w siatce połączeń naszego lotniska będą stale dostępne dla pasażerów"- podkreśla Naworski.

Poza lotami zagranicznymi, pasażerowie mogą w dalszym ciągu korzystać z lotów krajowych do Krakowa obsługiwanych przez LOT w poniedziałki, środy i piątki. Dodatkowo, w sezonie letnim uruchomione zostaną dwie nowe trasy - krajowa do Wrocławia i zagraniczna do chorwackiej Rijeki.

Połączenie Ryanair do Wrocławia wystartuje 2 lipca, a loty będą odbywały się w poniedziałki i piątki. Dzień później, 3 lipca LOT zainauguruje wakacyjną trasę do Rijeki w Chorwacji. To połączenie realizowane będzie w każdą sobotę do 4 września.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl