Wzrósł zysk banków

Wynik finansowy netto krajowych banków na koniec lipca 2021 r. wyniósł 7,7 mld zł i był wyższy o 3,3 mld zł od wyniku osiągniętego na koniec lipca 2020 r. To wzrost o 74,5 proc. – wynika z ostatnich danych Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF podaje, że stratę odnotowało sześć banków komercyjnych i 17 spółdzielczych w wysokości 612,6 mln zł. Banki te miały blisko 7,9 proc. udziału w aktywach sektora.



Pozostałe banki odnotowały łącznie zysk w wysokości 8 471,4 mln zł.



Jak podaje KNF, wynik finansowy netto na koniec lipca 2021 r. wyniósł 7,7 mld zł i był wyższy o 3,3 mld zł (74,5 proc.) od wyniku osiągniętego na koniec lipca 2020 r. Wynik miesięczny w lipcu 2021 r. wyniósł 1,6 mld zł i był wyższy o 1,3 mld zł od wyniku z czerwca br. (0,3 mld zł).



Do końca lipca wynik z odsetek zmniejszył się o 9,5 proc. do 25,76 mld zł, wynik prowizyjny osiągnął 9,75 mld zł, co oznacza wzrost o 17,2 proc. wobec stanu przed rokiem.



Wynik z działalności operacyjnej sektora bankowego urósł w ciągu roku o 56,8 proc. do 11,01 mld zł. Koszty działalności zmniejszyły się o 1,7 proc. do 20,62 mld zł.



Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w lipcu br. zwiększył się o 11 mld zł, a więc o 1 wobec czerwca. Należności od przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyły się o 2,5 mld zł (0,7 proc. w porównaniu do czerwca), a należności od gospodarstw domowych wzrosły o 8,4 mld zł (1,1 proc.).



Wskaźnik ROE (rentowność kapitału własnego) na koniec lipca 2021 r. sięgnął 1,51 proc. (w porównaniu do 1,29 proc. miesiąc wcześniej i 4,33 proc. rok wcześniej), a ROA (rentowności aktywów ogółem wyniósł 0,12 proc. (wobec kolejno: 0,11 proc. i 0,43 proc.).



W końcu lipca w kraju działało 30 banków komercyjnych, 521 banków spółdzielczych oraz 37 oddziałów instytucji kredytowych.

Skarb Państwa kontrolował 45,5 proc. udziałów w bankach.



