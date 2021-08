Wzrósł zysk Grupy PZU w pierwszym półroczu 2021 r.

Zysk Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł w pierwszym półroczu 2021 r. blisko 1,7 mld zł, co oznacza wzrost o 455 proc. rok do roku; to najwyższy wynik od 6 lat - podało w czwartek PZU. W drugim kwartale br. zysk wyniósł 774 mln zł, czyli wzrósł o 318 proc. rdr - dodano.

Z kolei wskaźnik ROE w I poł. roku wyniósł 18,7 proc. (wzrost o 15,1 p.p.), a w II kw. 17,1 proc. Jak podkreślono, "wyniki te stawiają PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie".

"W pierwszym półroczu 2021 roku wypracowaliśmy zysk netto na poziomie 87 proc. wyniku za cały poprzedni rok. Zysk rok do roku wzrósł aż 5,5-krotnie. Oznacza to zwrot na kapitale na bardzo wysokim poziomie 18,7 proc., czyli o 1,3 punktu procentowego powyżej celu zakładanego w strategii do roku 2024" - powiedziała, cytowana w informacji prasowej, prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Szefowa PZU podkreśliła, że w tym okresie przypis składki brutto "przekroczył istotnie 12 mld zł, co jest historycznie najwyższym wynikiem w tej części roku".

"Sprzedaż wzrosła zarówno w obszarze ubezpieczeń majątkowych, jak i życiowych. Osiągnięcia w pierwszej połowie tego roku, w warunkach wciąż dalekich od normalności, to manifestacja odporności kryzysowej i efektywności naszego biznesu oraz jego potencjału wzrostowego" - dodała prezes PZU.

