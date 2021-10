Wzrost cen mocno odbija się na domowych budżetach

Ponad 44 proc. Polaków zauważa, że wzrost cen ma duży wpływ na ich domowe budżety – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i radia "RMF FM". Najwięcej osób dostrzega najwyższe wzrosty cen w przypadku żywności.

W sondażu zapytano respondentów o to, czy zauważają wpływ wzrostu cen towarów i usług we własnym gospodarstwie domowym. 44,2 proc. odpowiedziało, że tak i że ma to duży wpływ na budżet domowy. Z kolei 32,6 proc. pytanych stwierdziło, że widzi wzrosty, ale mają one średni wpływ na budżet domowy. 13,7 proc. respondentów przyznało, że widzi wzrost cen, ale nie ma on dużego wpływu na budżet domowy. 7,1 proc. pytanych nie dostrzegło wzrostu cen, a 2,4 proc. nie było w stanie ocenić sytuacji.

"Widać wyraźne różnice, jeśli weźmie się pod uwagę płeć. Wśród kobiet, które częściej robią domowe zakupy, ponad połowa (53 proc.) widzi poważny wpływ inflacji na budżet gospodarstwa domowego" - napisano w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Z badania wynika również, że inflację najbardziej odczuwają najmłodsi ankietowani (60 proc.,) oraz mieszkańcy największych miast (50 proc.).

Ankietowanych zapytano także o to, co rząd powinien robić w związku z rosnącymi cenami energii. "Największe poparcie mają pomysły, które obniżyłyby ceny prądu dla wszystkich odbiorców, jak obniżka akcyzy (46 proc.). Ponad jedna piąta ankietowanych uważa za najodpowiedniejsze osłony dla najbiedniejszych. O takim właśnie rozwiązaniu myśli rząd. Na trzecim miejscu (16 proc. wskazań) jest obniżka VAT" - czytamy w "DGP".

Sondaż United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej", Dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl wykonano w piątek na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

