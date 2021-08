Wzrost cen średnich drewna w Polsce nie jest silny, bo wyniósł ok. 3 proc., nie mamy też danych potwierdzających wzrost eksportu drewna polskiego poza UE, więc nie ma powodu rozważać zakazu eksportu drewna okrągłego z Polski - poinformowało MKiŚ.

Postulat ograniczenia eksportu drewna nieprzetworzonego z Polski zgłaszała m.in. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, uzasadniając go rosnącymi cenami surowca i przegrywaniem przez polskie firmy konkurencji z międzynarodowymi pośrednikami.

Resort klimatu i środowiska, poproszony o odniesienie się do tego postulatu, zauważył w informacji przesłanej Agencji, że "rynek surowca drzewnego podlega prawom tzw. wolnorynkowym".

"Z racji tego faktu, chociażby w strefie Schengen obowiązują przepisy dotyczące wolnego przepływu towarów, nie wspominając już o przepisach z racji przynależności Polski do WTO" - podkreśliło ministerstwo. "W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej i medialnej pojawiło się wiele informacji na temat wzrostu eksportu drewna okrągłego z Polski, w szczególności do Chin. Obecnie posiadane przez nas dane nie potwierdzają tych informacji, np. według danych Eurostatu eksport drewna okrągłego w Polsce poza Europę - wręcz przeciwnie do głoszonych trendów - maleje" - dodało.

Zdaniem MKiŚ, postulaty dotyczące ograniczenia eksportu "nie są opatrzone źródłami danych, które potwierdzałyby głoszony przez nie stan rzeczy". "Resort może rozpatrzeć tę kwestię dopiero po uzyskaniu danych" - podkreślono.

Ponadto - według ministerstwa klimatu i środowiska - "wzrost cen średnich nie jest silny, gdyż ceny wzrosły średnio o około 3 proc.", podczas gdy "inflacja w roku 2021 wyniesie około 4 proc."

W opinii resortu, stabilność cen w Polsce zapewnia polityka sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe.

"Obecnie obserwowany światowy skok cen drewna nabywców drewna z LP dotknął jedynie częściowo. Lasy Państwowe 80 proc. oferty zakontraktowały już w końcu ub. roku. Przedsiębiorcy będą odbierać to drewno do końca roku, również teraz, na podstawie stabilnej, niepodlegającej wahaniom ceny" - podkreślił resort. Zaznaczył, że światowy wzrost cen drewna ujawnił się podczas procedury aukcyjnej, jednej z dwóch przewidzianych na ten rok.

"Podczas pierwszej aukcji (ok. 10 proc. oferty) nie odnotowano większych skoków. Druga tura aukcji (kolejne 10 proc.) pokazała, że część firm pod wpływem światowej koniunktury złożyła wysokie oferty. Taki sposób dystrybucji drewna, gdzie jedynie część jest sprzedawana w procedurach aukcyjnych, jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi ochrony polskich firm" - wskazał resort.

Ponadto, zdaniem MKiŚ w systemie sprzedaży drewna "sam eksport nie ma aż tak znaczącego wpływu na wysokość cen". "Ceny drewna kształtowane są poprzez aukcje systemowe, które wg. założeń LP odzwierciedlają ceny rynkowe. Mając to na uwadze oraz fakt, że transport drewna na duże odległości, niezależnie od metody transportu, jest znaczący w kosztach, można postawić stwierdzenie, że zakaz eksportu nie wpłynie aż tak na ceny drewna" - oceniło MKiŚ.

