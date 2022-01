Wzrost cen szybko się nie zatrzyma. Członek RPP wskazuje błędy

Polska powinna rozpocząć prace nad cyfrowym złotym; cel inflacyjny nie powinien być zmieniany; stopy procentowe trzeba było wcześniej podnieść; dobra komunikacja z rynkiem w dużej części zastępuje realnie podejmowane decyzje - tak uważa prof. Eugeniusz Gatnar, członka Rady Polityki Pieniężnej, który kończy swą sześcioletnią kadencję 25 stycznia 2022 roku.

- Cały czas podczas mojej 6-letniej kadencji w RPP podkreślałem, że bardzo ważna w ramach prowadzonej polityki pieniężnej jest wiarygodność.Uważam, że strategia bezpośredniego celu inflacyjnego, która została przyjęta w Polsce w 1998 roku, okazała się najbardziej skuteczna. Ona oznacza, że bank centralny dba o wartość pieniądza i stara się inflację kontrolować.Wielkość wyznaczonego celu inflacyjnego zależy od poziomu rozwoju gospodarczego. W Stanach Zjednoczonych to 2 procent, w strefie euro to także 2 procent, my mamy 2,5 procent. Ogólnie większość krajów ma ten cel między 2 a 4 procent.Według wszelkich badań empirycznych, inflacja konsumencka, mierzona za pomocą wskaźnika CPI, pomiędzy 2 a 4 procent jest dla gospodarki dobra – jest czymś, co smaruje tryby gospodarki. Wyższa inflacja jest oczywiście szkodliwa.Zmiana celu może być źródłem kłopotów, czego przykładem był w 2010 roku Bank Czech (CNB), który obniżył cel inflacyjny z 2,5 do 2 procent. To spowodowało natychmiast aprecjację korony i bank centralny musiał walczyć ze spekulantami, którzy atakowali koronę.Korona się umocniła, bo w świat poszedł przekaz, że czeska gospodarka jest silna i Czesi musieli uciec się do interwencji walutowych, żeby utrzymać poziom kursu walutowego.- Myślę, że trzeba się liczyć z tym, że podwyższony poziom inflacji, powyżej 4 procent, utrzyma się przez co najmniej dwa lata, czyli do końca 2023 roku. Nie ma raczej szans, żeby tę inflację zbić, bo liczenie na to, że ona sama spadnie, jest złudne... Oczywiście pojawi się efekt tzw. bazy, bo skoro w tym roku ceny są wysokie, to w przyszłym wskaźniki będą niższe.Tarcze rządowe nie zbiją skutecznie i długofalowo inflacji. Złagodzą tylko jej dolegliwości. Gdyby obowiązywanie tych tarcz przedłużono o kolejne dwa kwartały i jednocześnie zadziałają czynniki sezonowe, czyli mniejsze zużycie energii, to latem inflacja spadnie. Myślę jednak, że w drugiej połowie tego roku będziemy notowali 7-8 procentowy jej poziom.Zobacz także: Słaby grudzień dla konsumpcji prywatnej, a to nie koniec spadków Jest jeszcze druga kwestia, trochę pomijana. Jedna z tarcz rządowych zawiera komponent redystrybucyjny – mowa jest o rekompensatach pieniężnych dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Ta osłona oznacza, że zwiększy się dochód do dyspozycji i skłonność do konsumpcji.Presja inflacyjna może pojawić się także z powodu rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie - między innymi mówię o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku czy podwyższeniu progów podatkowych. To oznacza, że wzrośnie presja popytowa ze strony najmniej zamożnych gospodarstw domowych.- Uważam, że optymalny poziom stóp procentowych to 3 procent: nie szkodzi i nie hamuje procesów rozwojowych w gospodarce. Uważam, że myśmy zbyt późno zaczęli normalizację polityki pieniężnej. Zaczęliśmy o trzy miesiące za późno, a to oznacza, że teraz stopy będą musiały rosnąć bardziej. Może nawet powyżej 3 procent.Proszę spojrzeć na Czechy, które zaczęły już w czerwcu podnosić stopy. Oni teraz mają inflację o 2 procent niższą niż my, a to w efekcie nie będzie wymagało tak silnego zaostrzenia polityki pieniężnej.Oczywiście podnoszenie stóp ograniczy częściowo popyt, ale musimy to zrobić... Inflacja w Polsce zresztą od początku była popytowa, a odbicie popytu zderzyło się z trudnościami podażowymi. A zatem tłumaczenie, że inflacja jest podażowa i nic nie możemy z nią zrobić, było błędem.Uważam, że gospodarki nie schłodzimy stopami na poziomie 3 procent... Około 70 procent firm w naszym kraju w ogóle nie korzysta z kredytów bankowych – mówię szczególnie o małych i średnich przedsiębiorstwach, które korzystają głównie ze środków własnych, a obecnie mają bardzo dobrą płynność. Dla nich cena pieniądza nie odgrywa znaczącej roli. Dlatego nie boję się o zatrzymanie inwestycji w Polsce i schłodzenie gospodarki.Wzrost stóp może natomiast spowodować powstanie różnego rodzaju nierównowag w sektorze bankowym i - szerzej mówiąc - finansowym. To może być potencjalnie problemem dla Polaków spłacających kredyty hipoteczne o wartości ok. 500 miliardów złotych. To kredyty zaciągane po zmiennej stopie - i może pojawić się problem z ich terminową obsługą.- Uważam, że polityka pieniężna powinna być bardziej elastyczna. Mogliśmy stopy podnosić, delikatnie obniżać, pokazywać, że mamy wszystko pod kontrolą.Na początku 2020 roku mielibyśmy inflację 7-8 procentową, bo długo zwlekaliśmy z podwyżką stóp. Pandemia tę inflację stłumiła.Gdybyśmy wtedy stopy podnieśli, dysponowalibyśmy większą "przestrzenią" do decyzji. Nie musielibyśmy w maju 2020 roku obniżać stopy referencyjnej do 0,1 procenta.Uważam, że poziom 0,1 procenta był dla naszej gospodarki szkodliwy. Na przykład zachęcił kredytobiorców, żeby się zadłużać, bo WIBOR 3M był na poziomie 0,2 procenta do października 2021. Wtedy Polacy wzięli niemal 100 miliardów złotych kredytów hipotecznych, myśląc, że tak będzie na zawsze. To była iluzja.Gdybyśmy tą stopą ruszali, podwyższali ją, a jak trzeba – obniżali, to może byłoby inaczej... Tego brakowało, właśnie elastyczności w polityce pieniężnej.Zabrakło mi także dobrej komunikacji z rynkiem. Jak jest dobra komunikacja, to czasami można więcej osiągnąć, niż podnosząc stopy. Dobra komunikacja w jakiejś części zastępuje realnie podejmowane decyzje - czyli można mieć niższe stopy, dobrze komunikując się z rynkiem.Chciałbym też, aby podtrzymać zasadę obowiązującą w RPP na początku mojej kadencji, że w konferencjach, po comiesięcznych posiedzeniach, bierze udział prezes NBP i dwaj członkowie Rady. Teraz prezes NBP sam występuje na konferencjach - tak jak prezes FED czy EBC - i samodzielnie odpowiada na pytania. Wspólne konferencje to była taka polska tradycja i nowa Rada mogłaby to kontynuować.