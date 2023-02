Wzrost cen w Niemczech przyspieszył, ale nieznacznie. Najgorsze może być już za nimi

Ceny konsumpcyjne w Niemczech wzrosły w styczniu o 9,2 proc. w ujęciu rok do roku i o 0,5 proc. w stosunku do grudnia 2022 roku, wynika ze wstępnych szacunków Federalnego Instytutu Statystycznego (Destatis).

Wstępny odczyt inflacji za styczeń 2023 roku dokonany przez Federalny Instytut Statystyczny wskazują, że ceny konsumpcyjne w Niemczech wzrosły o 9,2 proc., chociaż jeszcze w końcu minionego roku zakładano, że wzrosną o 10 proc.

Indeks cen liczony jest według uśrednionego wskaźnika strefy euro HICP (Harmonised Index of Consumer Price). Chodzi, w największym skrócie o to, aby Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymywał z różnych krajów porównywalne dane. Dlatego w tym przypadku stosowany jest standardowy koszyk towarów, usług oraz kosztów utrzymania w tym zwłaszcza cen gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz benzyny i oleju napędowego. Choć, rzecz jasna, muszą się one różnić od siebie.

Pozwala to prowadzić zrównoważoną politykę monetarną i decydować o poziomie stóp procentowych w oparciu o porównywalne ceny na te same towary czy usługi.

Jak zauważają przedstawiciele rządu niemieckiego oraz analitycy z licznych instytucji finansowych, jeśli nie będzie sytuacji nadzwyczajnych związanych z sytuacją na Ukrainie, ceny energii powinny powoli spadać. Jednak problemem jest to, że Niemcy nadal podtrzymują wolę zamknięcia od kwietnia tego roku wszystkich, jeszcze działających elektrowni atomowych. Mniej pewne są ceny paliw po wprowadzeniu od 5 lutego 2023 roku embarga na import rosyjskiego oleju napędowego i wstrzymaniu przez Niemcy zakupów ropy naftowej transportowanej ropociągami.

W grudniu Europejski Bank Centralny kolejny raz podniósł stopy procentowe do poziomu od 2-2,75 procent co powinno w kolejnych miesiącach wpływać na dalsze osłabienie akcji kredytowej i ograniczenie konsumpcji. Schłodzenie gospodarki będzie powodować mniejszą presję cenową. Zgodnie z przewidywaniami Niemieckiego Banku Centralnego inflacja na koniec tego roku powinna spaść do poziomu około 5 procent.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl