Wzrost cen żywności wyhamował. GUS podał dane o inflacji

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. wzrosły rok do roku o 14,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 14,8 proc. rdr i wzrostu o 0,8 proc. mdm.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl ocenił, że "trwa początkowa, ostra faza dezinflacji, w której pierwsze skrzypce grają efekty bazy". "W kwietniu CPI hamuje z 16,1 do 14,7% proc. r/r. Zaskakuje mniejszy wzrost cen żywności (0,5 proc. m/m). Niezmiennie martwi rozpędzona inflacja bazowa, która mogła utrzymać rekordową dynamikę 12,3 proc. r/r." - napisał na Twitterze.

Piotr Ludwiczak, zarządzający funduszami VIG/C-QUADRAT TFI przyznał, że wstępny odczyt inflacji CPO okazał się niższy od oczekiwań rynkowych. - Ceny wzrosły w skali miesiąca o 0,7 proc., co oznacza spadek dynamiki rocznej z 16,1 proc. w marcu do 14,7 proc. w kwietniu. Utrzymanie miesięcznej dynamiki w kolejnych miesiącach przełożyłoby się na roczną inflację rzędu 8,7 proc., co dalej jest poziomem wysokim i dalekim od celu NBP. Skumulowana inflacja za okres pierwszych czterech miesięcy br. to już 5,6 proc. - podsumował.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec.

kwiecień kwiecień marzec marzec rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 14,7 0,7 16,1 1,1 Żywność i napoje bezalkoholowe 19,7 0,5 24,0 2,3 Nośniki energii 23,5 -0,3 26,0 -0,6 Paliwa do prywatnych środków transportu -0,1 -1,2 0,2 -1,8

