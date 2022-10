Wzrost gospodarczy większy niż prognozowano. "Nie spodziewamy się recesji"

Zakładam, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku będzie powyżej 2 proc. - ocenił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

W budżecie, pomimo bardzo wysokich cen i projektowania budżetu we wrześniu i w październiku, przewidywaliśmy wzrost gospodarczy w 2023 r. na 1,7 proc. PKB. Przy rozwiązaniach dot. energii zakładam, że to będzie powyżej 2 proc. - powiedział Waldemar Buda.

Konsekwencje obecnego kryzysu potrwają nawet 2-3 lata. Musimy wyjść z tej sytuacji, uregulować sobie miks energetyczny, doprowadzić do sytuacji, w której zbiorcze surowce wpływające na miks mają rozsądną cenę, rozsądne źródła - zaznaczył.

Jeśli wojna na Ukrainie by się zakończyła, logistyka by się otworzyła, również przez kraje południowe i wschodnie to wtedy różne rynki się ustabilizują i chęć podnoszenia cen, myślenia pesymistycznego w biznesie będzie dużo mniejsza - dodał.

Szef resortu rozwoju i technologii pytany czy przyszłym roku czeka nas recesja, odpowiedział: "Nie spodziewam się".

W ocenie Budy, "trudno mówić o recesji, to jest marzenie wielu krajów europejskich".

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na 2023 r. Zgodnie z projektem, dochody budżetu wyniosą 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł. Deficyt budżetowy ma być nie większy niż 68 mld zł. Wzrost PKB w roku 2022 ma wynieść 4,6 proc. a w roku 2023 - 1,7 proc. Inflacja średniorocznie ma wynieść 9,8 proc.

Minister Buda, odpowiadając na pytania słuchaczy m.in. o limit cen prądu dla gospodarstw domowych, który został ustalony na 2 tys. kWh wskazał: "Powyżej tego limitu wcale tak drogo nie będzie".

"Pokazaliśmy stawkę na poziomie 693 [zł] (...) co jest akceptowalne. To nie jest tak, że do 2 tys. kWh stara cena, a później razy pięć. Później lekko więcej, ale też bez przesady" - powiedział.

Zdaniem Budy to jest limit, który "nas mobilizuje do tego, żeby oszczędzać". Zwrócił uwagę, że te 2 tys. dla gospodarstw domowych kosztuje 11 mld zł. "Wydawało nam się, że jeżeli podwyżka powyżej 2 tys. będzie o 30 proc., to jesteśmy w stanie to udźwignąć, bo cały rachunek będzie nie większy niż, przy np. 3 tys., nie większy niż 10 -15 proc." - mówił. Dodał, że energia na świecie zdrożała cztery razy.

Jak zaznaczył, wyznacznikiem, uprawniającym do skorzystania z limitu, jest licznik. "Nawet jeśli ktoś wydzieli sobie licznik i uzna, że ma osobne gospodarstwo, naraża się na kłopoty" - stwierdził. Zwrócił uwagę, że gminy naliczają osobne opłaty za np. śmieci, doliczają za różne inne elementy, gdzie podatki są od osoby. "Nawet jeśli pojawi się kilka osób, które można by rozdzielić w tym limicie - to gross jest takich, które skorzystałyby z podwójnego limitu, a byłoby to nieuzasadnione" - ocenił.

