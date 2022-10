Wzrost PKB dużo większy, niż zakładano. To jeden z najlepszych wyników po 1989 r.

GUS po raz trzeci w tym roku podał wartość wzrostu PKB w 2021 r. Ma wynieść 6,8 proc. Pierwotny szacunek mówił o 5,6 proc., kolejny o 5,9 proc.

GUS tłumaczy rewizję danych o PKB za 2021 r. tym, że uwzględniono pełniejsze roczne informacje o wynikach dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora.

Gospodarka w 2021 roku była bardziej przegrzana, niż wcześniej sądzono. W związku z tym ten poziom aktywności gospodarczej generował silniejszą presję inflacyjną, niż oceniano - zauważa główny ekonomista Credit Agricole Jakub Borowski.

Rzeczywisty PKB może być wyższy niż potencjalny. Ten ostatni jest szacowany dla Polski na między 3 a 4 proc.

Jeden z najlepszych wyników PKB po 1989 r. i drugi w ciągu 20 lat po 2007 r.

To ma wpływ na szacunki luki popytowej - to różnica między rzeczywistym a potencjalnym PKB. Ten ostatni to maksymalny poziom produkcji, jaki gospodarka może osiągnąć za pomocą pracy, kapitału i technologii w niej istniejących.

Jak podkreśla Borowski, pierwotnie Narodowy Bank Polski szacował lukę popytową w 2021 r. na 0,6 proc., a jeśli PKB był wyższy o ok. 1 proc. PKB, to luka także była wyższa - gospodarka znacznie bardziej przegrzana, niż oceniał NBP, a to powoduje, że inflacja bazowa była większa, niż szacowali ekonomiści.

"Nadwyżkowy popandemiczny popyt w gospodarce był większy, niż oczekiwaliśmy. To tłumaczy nasze błędy związane z prognozowaniem inflacji oraz to czemu i inflacja bazowa, i CPI okazały się większe od prognoz" - podkreśla Borowski.

Jak zaznacza ekonomista, jednym z istotnych czynników korekty było większe od szacowanego wcześniej spożycie publiczne - czyli m.in. usługi publiczne (co było efektem pandemii).

Istotne są konsekwencje zmiany. Zdaniem Borowskiego, jeśli nie będzie znaczącej rewizji danych z obecnego roku, to rewizja GUS jest kolejnym argumentem za dalszym zaostrzeniem polityki monetarnej.

Natomiast nie będzie znaczących zmian, jeśli chodzi o wskaźniki liczone do PKB, takie jak deficyt i dług. Bo jak zauważają ekonomiści mBanku, nominalne wartości PKB są zbliżone do ostatniej publikacji.

Choć korekta była duża, to ekonomiści nie robią z tego powodu wyrzutów GUS. Natomiast tak spora zmiana wywołała irytację w KPRM.

"Pomyłki kosztują nas, jeśli chodzi o ocenę naszej gospodarki przez rynki. Gdyby taka wartość została podana w lutym, ocena byłaby lepsza i dziś bylibyśmy w innym miejscu - zauważa w rozmowie z "DGP" rozmówca z kancelarii premiera.

