Wzrost przeładunków w Porcie Gdynia od stycznia do lipca o 12,5 proc.

O 12,5 proc. wzrosły w pierwszych siedmiu miesiącach br. przeładunki w Porcie Gdynia w porównaniu do tego samego okresu ub. roku - poinformował we wtorek Zarząd Morski Portu Gdynia SA.

Jak wyjaśnił w informacji prasowej kierownik działu marketingu i komunikacji korporacyjnej ZMPG Marcin Wojciechowski, największe wzrosty odnotowano w grupach towarowych: drewno +89,9 proc. r/r, ropa i przetwory naftowe +78,6 proc. r/r oraz drobnica +15,4 proc. r/r.

"W ciągu siedmiu miesięcy można również zaobserwować trend wzrostowy w przeładunku kontenerów w TEU, który wyniósł 14 proc. r/r/"- dodał.

Od stycznia do lipca do Portu Gdynia zawinęły 2432 jednostki, co oznacza wzrost o 13,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.

"Pierwsze siedem miesięcy 2021 roku kończymy wzrostem wynoszącym 12,5 proc. w porównaniu do roku 2020. Wynik ten świadczy o wyjątkowej efektywności terminali operujących na terenie Portu Gdynia oraz konsekwentnej realizacji inwestycji przez Zarząd Spółki. Wskazanie Gdyni jako portu instalacyjnego zwiększy jego potencjał o kolejną grupę ładunkową, czyniąc go jeszcze bardziej uniwersalnym, jednocześnie tworząc przyjazne środowisko biznesowe dla uczestników rynku offshore" - powiedział, cytowany w informacji, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj.

Według przedstawicieli spółki stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią mocny argument za rozwijaniem gdyńskiego portu. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w obrębie Portu Gdynia to ponad 4 mld zł.

