Wzrost rentowności obligacji wyhamował. Pytanie na jak długo

Ostatnie miesiące przynosiły niemal pionowy wzrost rentowności polskich obligacji. Wtorek (21 czerwca) przyniósł odwrócenie tego trendu – rentowność papierów dłużnych spadła o 4,5-do ok. 6 proc. To jednak raczej tylko korekta.

Po kilku tygodniach ostrych wzrostów rentowności polskich obligacji, wtorek przyniósł korektę na rynku długu.

Rentowności 10-latejki 2- latek powróciły poniżej poziomu 8 proc.

Nadal jednak będą utrzymywały się na wysokich poziomach a to oznacza wzrost kosztów obsługi długu.

W poniedziałek (20 czerwca) rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych przebiła barierę 8 proc. i wtorkowy poranek upływał nadal pod znakiem wzrostów – rentowność osiągnęła poziom 8,12 proc. Potem jednak sytuacja się zmieniła – około godziny 10. Rentowność zaczęła spadać by po południu ustabilizować się mniej więcej w okolicach 7,66 proc. co oznaczało zmianę o 5,9 proc.

Spadał również rentowności papierów o krótszych terminach zapadalności – dwulatki powróciły pod poziom 8 proc. (a dochodowość wynosiła już 8,31 proc.), o prawie 5 proc. spadła także rentowność cztero- i pięciolatek, utrzymywała się ona minimalnie powyżej poziomu 8 proc.

Skąd te spadki? Można wymienić parę przyczyn. Pierwszym impulsem mogą być opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny – właśnie w okolicach godz. 10. - dane makroekonomiczne, wskazujące na symptomy spowolnienia gospodarczego (produkcja przemysłowa, wprawdzie wzrosła szybciej niż w kwietniu, ale po wyeliminowaniu czynników sezonowych mieliśmy już spadek miesiąc do miesiąca) oraz na początek (ale tylko początek) słabnięcia presji płacowej – wzrost średniego wynagrodzenia był po raz pierwszy od dłuższego czasu niższy od wskaźnika inflacji.

Korekta na rynku długu

Drugim czynnikiem mogła być po prostu rynkowa korekta – rentowności po ostatnich wzrostach mogły być już na tyle atrakcyjne, że część inwestorów postanowiła z tego skorzystać – a dane makro tylko ich do tego dodatkowo zachęciły. Mało prawdopodobne w tej chwili jest bowiem, by NBP wrócił do skupu aktywów – czyli zakupu obligacji na rynku wtórnym, co oczywiście wzmocniłoby popyt, ale stało też w sprzeczności z ostrym antyinflacyjnym kursem banku centralnego ostatnich miesięcy.

Na razie nie ma jednak podstaw, by rentowności szybko zaczęły spadać. Inflacja, a w ślad za nią stopy procentowe banku centralnego będą raczej w najbliższych miesiącach rosły. Słabnąca dziś presja płacowa (chociaż pamiętajmy, że wciąż mówimy o dwucyfrowym wzroście wynagrodzeń) może w następnych miesiącach dostać kolejny impuls – im bliżej wyborów, tym bardziej rządy są skłonne do rozdawnictwa.

Czynniki ryzyka - co z KPO i FED

Wbrew rządowym deklaracjom nie jest jeszcze ostatecznie przesądzony (chociaż znacznie bardziej prawdopodobny niż kilka miesięcy wcześniej) napływ środków europejskich w ramach KPO. Wprawdzie sam plan został zaakceptowany przez KE i RE, to jednak uruchomienie pieniędzy uzależnione jest od realizacji tzw. kamieni milowych, z których obecnie najbardziej problematycznym są zmiany w sądownictwie – zdaniem wielu ekspertów wycofanie się przez formację rządząca z części zmian, np.. likwidacja Izby Dyscyplinarnej jest tylko pozorne.

Nie należy też zapominać o czynnikach zewnętrznych – zaostrzeniu polityki przez FED i – co prędzej czy później nastąpi – przez EBC. Kapitał będzie się kierował w stroną zachodnich papierów, aby pozostał u nas rentowności będą musiały wzrosnąć. Mamy wreszcie dość niestabilną sytuację w najbliższym otoczeniu – Polska jest po części postrzegana jako kraj przyfrontowy, co oznacza wyższe premier za ryzyko.

Obsługa długu to kłopot dla budżetu

Czy wyższe rentowności polskich obligacji powinny nas niepokoić? Trochę tak, bo oznaczają w perspektywie kilkuletniej znaczący wzrost kosztów obsługi zadłużenia. W kwietniu resort finansów oszacował, że koszty obsługi długu w 2022 r. wzrosną do 1,7 proc. PKB z 1 proc. PKB w 2021 r., zaś w 2023 r. – do 2,1 proc. PKB. Tyle, że w kwietniu rentowności dziesięciolatek była nieco powyżej 6 proc. Można zatem przyjąć, że te kwietniowe prognozy są dziś już nieco zaniżone.

Ekonomiści przewidują, że utrzymanie rentowności na tych poziomach może oznaczać, że koszty obsługi długu sięgną w perspektywie 2-3 lat nawet 3 proc. PKB (przy wyższych rentownościach będą odpowiednio wyższe). To około 100 mld zł, które trzeba będzie w budżecie znaleźć, co nie będzie proste, bo ze względu na spodziewane spowolnienie gospodarcze dochody budżetowe też nie będą rosły tak szybko jak dotychczas.

