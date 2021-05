Wzrosty i maksima na warszawskiej giełdzie, ale korekta tuż-tuż?

Na zakończenie poniedziałkowej sesji WIG20 zyskał 0,88 proc. do 2.115,7 pkt., WIG wzrósł 1,04 proc. do 62.757,16 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,50 proc. do 4.596,16 pkt., a sWIG80, po zwyżce o 1,58 proc., osiągnął 20.128,11 pkt. WIG20 znalazł się najwyżej od lutego 2020 roku, WIG i mWIG40 zanotowały 3-letnie maksima, a sWIG80 przekroczył 20 tys. pkt. po raz pierwszy od lipca 2007 roku.

"Z punktu widzenia analizy technicznej, taka świeca, jak powstała po poniedziałkowej sesji, zapowiada korektę, ale wiele zależeć będzie od tego, jak otworzą się notowania we wtorek" - skomentował Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

W poniedziałek obroty na GPW wyniosły ok. 1,4 mld zł, z czego na WIG20 przypadło 1,1 mld zł.

Inwestorzy najchętniej handlowali akcjami KGHM (188 mln zł), PKO BP (118 mln zł) i PKN Orlen (104 mln zł).

Po otwarciu na poziomie 2.116 pkt. WIG20 wspiął się do 2.142,6 pkt. ok. 13.15. Po dwóch godzinach konsolidacji rozpoczął się spadek, w efekcie którego indeks na zamknięciu sesji znalazł się 30 pkt. poniżej sesyjnego maksimum, w okolicy otwarcia notowań.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX spadał o 0,2 proc., amerykański S&P 500 zniżkował o 0,3 proc., a technologiczny Nasdaq spadał o ponad 1 proc.

Inwestorzy najchętniej handlowali akcjami KGHM (188 mln zł), PKO BP (118 mln zł) i PKN Orlen (104 mln zł).

W grupie spółek o najwyższej kapitalizacji liderem wzrostów były akcje CCC, które zyskały 7,7 proc. i kosztowały na zamknięciu 123,85 zł, najwięcej od 52 tygodni.

Roczne maksima ustanowiły także 3 banki wchodzące w skład WIG20 - PKO BP (+3,8 proc. do 37,17 zł), Santander BP (+3,6 proc. do 235,10 zł) i Pekao (+2,2 proc. do 85,52 zł).

We wtorek Sąd Najwyższy w pełnym składzie ma wydać kolejne orzeczenie w kwestii kredytów frankowych (ma m.in rozstrzygnąć czy w przypadku nieważności umowy banki będą mogły się domagać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału), ale coraz częściej na rynku pojawiają się nieoficjalne opinie, że posiedzenie po raz kolejny zostanie przełożone.

"Ostatnie orzeczenia wydane przez TSUE i Sąd Najwyższy rynek zinterpretował jako korzystne dla banków. Na stole nie ma już najbardziej negatywnych dla banków scenariuszy rozwiązania kwestii kredytów frankowych" - ocenił Ryczko.

Z 15 branżowych indeksów 9 zakończyło poniedziałkową sesją na plusie. WIG Banki, który zyskał 3,2 proc., po raz kolejny poprawiając 52-tygodniowe maksimum, należał do liderów wzrostów. Lepiej wypadł jedynie WIG-Odzież, po wzroście o 4,8 proc. Najsłabiej poradził sobie w poniedziałek indeks spółek gamingowych (-2,9 proc.) oraz WIG-Energia (-1,6 proc.).

Liderem spadków były w poniedziałek akcje JSW, które zostały przecenione o 5,2 proc. do 30,54 zł. Inwestorom mogła nie spodobać się wypowiedź prezesa Tauronu Pawła Strączyńskiego dla Parkiet TV, w której stwierdził on, że zamierza zaoferować JSW np. kopalnię Brzeszcze, będącą częścią Tauronu Wydobycie.

W dalszym ciągu słabością rażą CD Projekt i Allegro. Notowania obydwu spółek spadły, odpowiednio, 3,0 proc. i 3,1 proc. CD Projekt notowany jest tuż powyżej 2-letniego minimum, Allegro jest o krok od najniższego poziomu od październikowego debiutu na GPW.

Ciekawy przebieg miała sesja na akcjach KGHM. Po tym, jak piątkową sesją notowania zakończyły najwyżej w historii, w poniedziałek kurs akcji początkowo rósł nawet o 4 proc. Po południu spadać zaczęły ceny miedzi, pociągając w dół również kurs KGHM. Inwestorom mogła też nie spodobać się propozycja zarządu, żeby z zysku za 2020 rok wypłacić dywidendę w wysokości 1,5 zł na akcje. Ostatecznie notowania KGHM spadły o 0,8 proc. do 218,5 zł.

W indeksie mWIG40 wzrostami wyróżniły się m.in. banki. Notowania Banku Millennium poszły w górę o 5,8 proc. do 4,50 zł i były najwyższe od 52 tygodni. Roczne maksimum zanotował także mBank, po wzroście o 5,5 proc. do 266,80 zł.

Liderem wzrostów w mWIG40 był Stalprodukt, również notowany najwyżej od roku. Akcje podrożały o 6,9 proc. do 403 zł. Serię historycznych rekordów kontynuują Kęty. Tym razem notowania wzrosły o 3,4 proc. do 648 zł.

W grupie spółek z sWIG80, notowania ośmiu firm podrożały w poniedziałek przynajmniej o 6 proc. Liderem wzrostów był Harper - notowania poszły w górę o 12,2 proc. przy obrotach poniżej 200 tys. zł. Najchętniej inwestorzy handlowali akcjami Asbisu. Obroty zbliżyły się do 18 mln zł, a kurs akcji, po wzroście o 6,2 proc. do 25,70 zł, był najwyższy w historii.

