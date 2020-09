Wzrosty indeksów na zakończenie słabego tygodnia. WIG-energia liderem

Pomimo wzrostów w piątek, spowodowanych przede wszystkim mocną zwyżką spółek energetycznych, wszystkie główne indeksy GPW zakończyły tydzień na minusie. Zdaniem Michała Krajczewskiego, dyrektora departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas, jeżeli w kolejnym tygodniu WIG20 wyraźnie przebije 1.670 pkt., to spadki mogą być kontynuowane nawet o kolejne 100 pkt.

Na zamknięciu w piątek WIG20 wzrósł 0,49 proc. do 1.674,14 pkt.

WIG zwyżkował 0,59 proc. do 48.294,74 pkt.

mWIG40 poszedł w górę o 1,18 proc. do 3.480,77 pkt.

sWIG80 zyskał 0,46 proc. do 13.915,62 pkt.

W ujęciu tygodniowym był to zły czas dla inwestorów. Wszystkie główne indeksy zakończyły tydzień pod kreską, z czego WIG20 stracił od zamknięcia sesji w ubiegły piątek 3,3 proc., a WIG ok. 3 proc. Oba indeksy są obecnie na poziomach sprzed czterech miesięcy i nadal sytuacja krajowych blue chipów nie rysuje się zbyt optymistycznie.

- Patrząc przez pryzmat analizy technicznej wybicie WIG20 w dół z konsolidacji trwającej od czerwca jest sygnałem do korekty na warszawskim parkiecie. Obecnie indeks blue chipów dotarł do pierwszego wsparcia jakim jest poziom ok. 1.670 pkt. (szczyty z konsolidacji z kwietnia i maja br.). Przebicie tej bariery będzie negatywnym czynnikiem do kontynuacji spadków nawet o kolejne 100 pkt. na WIG20 - powiedział Michał Krajczewski.

- Z jednej strony pogorszenie się sytuacji w notowaniach WIG20 jest wynikiem obserwowanej korekty na Wall Street i realizacji zysków przez tamtejszych inwestorów. Może mieć to związek również z obawami o wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w Europie albo niepewnością odnośnie wyników listopadowych wyborów prezydenckich w USA. Ponadto umocnienie amerykańskiego dolara jest niekorzystne dla rynków krajów wschodzących - wskazał przyczyny ostatniej słabości WIG20 Krajczewski.

Według analityka jest jednak kilka czynników, które dają nadzieję na odbicie.

- Lokalnym czynnikiem może być ewentualna sprzedaż akcji z indeksu WIG20 w oczekiwaniu na debiut Allegro. W krótkim terminie wymienione czynniki ryzyka mogą się jeszcze utrzymywać, jednakże w horyzoncie powyżej miesiąca inwestorzy powinni zdyskontować powyższe ryzyka i zwrócić uwagę z powrotem na postępującą poprawę koniunktury na świecie oraz pozytywny wpływ pakietów fiskalnych i polityki monetarnej na rynek finansowy i gospodarkę - dodał.

W piątek obroty na GPW wyniosły 1.134 mln zł, z czego ok. 791 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami Play Communications (142 mln zł) oraz CD Projektu (114 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił ok. 1,5 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,36 proc.

Na warszawskim parkiecie większość indeksów sektorowych - 9 z 15 - zakończyła sesję nad kreską. Zdecydowanym liderem wzrostów był sektor energetyczny (12,16 proc.). Na drugiej pozycji znalazła się branża motoryzacyjna (2,12 proc.).

Z kolei najmocniej w dół poszły WIG-leki (-3,87 proc.) oraz WIG-banki (-1,28 proc.).

Najważniejszą informacją piątkowej sesji była popołudniowa wiadomość, że powołany przez działające na Śląsku związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa. Ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 r.