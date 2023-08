Wzrosty na amerykańskiej giełdzie na początku nowego tygodnia

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Najmocniej zyskał Nasdaq, gdyż straty odrabiały największe spółki technologiczne. Wróciły spekulacje, że Fed do końca roku pozostawi stopy proc. na obecnym poziomie.

Goldman Sachs spodziewa się, że Fed zacznie obniżać stopy procentowe w drugim kwartale 2024 r.

Akcje producenta stali U.S. Steel wzrosły 40 proc. po tym, jak odrzucił on w niedzielę propozycję przejęcia za 7,3 mld dolarów od rywala Cleveland-Cliffs i podał, że dokonuje przeglądu strategicznych alternatyw.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 82,44 USD za baryłkę, po spadku o 0,9 proc., a październikowe futures na Brent spadają o 0,7 proc. do 86,18 USD/b.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,07 proc. i wyniósł 35.307,63 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,58 proc. i wyniósł 4.489,72 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,05 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.788,33 pkt.

Według danych Fedwatch większość inwestorów oczekuje, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w przyszłym miesiącu i utrzyma je na tym poziomie przez pozostałą część roku.

Goldman Sachs spodziewa się, że Fed zacznie obniżać stopy procentowe w drugim kwartale 2024 r., ale ostrzegł, że stopy procentowe mogą się utrzymać na obecnym poziomie, jeśli dynamika inflacji nie obniży się wystarczająco szybko.

"Jednym z otwartych pytań jest to, czy firmy będą starały się zachować swoje marże zysku, przerzucając zwiększone ceny hurtowe na klientów, a jeśli to zrobią, czy klienci będą sprzeciwiać się podwyżkom. Potencjalnie wyższe ceny wpłynęłyby również na przyszłe odczyty CPI, co z kolei mogłoby zapewnić argumenty dla jastrzębich członków FOMC, którzy będą przekonywać do dalszych podwyżek stóp procentowych. Tymczasem wyniki finansowe przedsiębiorstw wykazują napięcie wynikające ze spowalniającej gospodarki i wyższych kosztów finansowania" - powiedział Jose Torres, starszy ekonomista w Interactive Brokers.

Akcje Tesli spadły po tym jak dotarły wieści z Chin w sprawie niektórych wersji modelu Y

Tesla spadła ponad 1 proc. po tym, jak producent samochodów elektrycznych podał, że obniżył w Chinach ceny niektórych wersji Modelu Y.

Akcje Nikoli zniżkowały ponad 6 proc. po tym, jak firma poinformowała w piątek, że wzywa do serwisu wszystkie dostarczone do tej pory ciężarówki elektryczne zasilane bateryjnie i zawiesza sprzedaż po dochodzeniu w sprawie niedawnych pożarów pojazdów.

Akcje producenta stali U.S. Steel wzrosły 40 proc. po tym, jak odrzucił on w niedzielę propozycję przejęcia za 7,3 mld dolarów od rywala Cleveland-Cliffs i podał, że dokonuje przeglądu strategicznych alternatyw.

Najdroższe od kwietnia 2022 roku są obecnie akcje Comcast i News Corp. Wal-Mart jest najdroższy od czasu wejścia na giełdę w 1972 roku, a Eli Lilly od giełdowego debiutu w 1952 roku.

Akcje Constellation Energy, Emcor Group i Clean Harbors są na najwyższym poziomie w historii.

Na kilkuletnich minimach znalazły się natomiast m.in. Moderna, Illumina, Conagra Brands, SolarEdge Technologies i Enphase Energy.

W tym tygodniu rynek będzie reagował na dane od detalistów takich jak m.in. Walmart

W tym tygodniu rynek skupi się na kwartalnych wynikach głównych amerykańskich detalistów, w tym firm Walmart, Home Depot i Target. We wtorek rynek pozna dane o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych w lipcu.

Prognozuje się, że dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA w lipcu wykażą wzrost o 0,4 proc. mdm. Raport zostanie opublikowany we wtorek.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 82,44 USD za baryłkę, po spadku o 0,9 proc., a październikowe futures na Brent spadają o 0,7 proc. do 86,18 USD/b.

Czy na pewno naszym politykom jest nie po drodze z Unią Europejską? Pragmatyzm wygrywa. Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl