Wzrosty na rynku akcji. Dość dobrze radziły sobie spółki z sektora bankowego i handlowego

W środę (22 kwietnia) na warszawskim parkiecie główne indeksy zwyżkowały po silnej wtorkowej przecenie. Gorszy od konsensusu odczyt sprzedaży detalicznej za marzec nie doprowadził do spadków cen spółek z sektora handlowego.

"Dzisiejsza sesja w zasadzie bez historii po wczorajszych silnych spadkach, choć zakończyła się na plus. Dość dobrze radziły sobie spółki z sektora bankowego i handlowego" - powiedział analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 2,0 proc. do 1.605,12 pkt., WIG zwyżkował 1,9 proc. do 44.777,61 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,3 proc. do 3.173,67 pkt., a sWIG80 wzrósł 1,7 proc. do 11.302,34 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 918 mln zł, z czego 722 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję pod kreską, a następnie wszedł w fazę zwyżki, która trwała do końca sesji. Indeks blue chipów zakończył notowania na plusie po wtorkowej silnej zniżce o ok. 4,1 proc.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA dominowały wzrosty. Najmocniejsze miały miejsce w Rosji, gdzie indeks RTS zyskał 4,6 proc.

DAX rośnie o 1,3 proc. o godz. 17.10, a S&P500 idzie w górę 1,8 proc.

Na GPW 12 z 15 indeksów sektorowych wzrosło. W górę poszedł WIG-odzież (+2,0 proc.), mimo że GUS opublikował gorsze od oczekiwanych dane o sprzedaży detalicznej za marzec.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2020 r. spadła o 9,0 proc. rdr, a mdm o 3,3 proc. Według danych urzędu sprzedaż odzieży spadła w marcu o 49,6 proc. rdr.

"Inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że odczyt kwietniowy będzie jeszcze gorszy, gdyż dopiero wtedy w pełni ujawni się wpływ lockdownu na handel detaliczny. Brak spadków spółek z sektora odzieżowego po publikacji danych GUS może świadczyć o tym, że kursy w dużej mierze zdyskontowały negatywny wpływ pogorszenia poziomu konsumpcji na wyniki finansowe branży" - ocenił Szymon Nowak.

Kursy 19 z 20 spółek z WIG20 zwyżkowały, z wyjątkiem Banku Pekao.

Cena CCC zyskała 4,2 proc. do 44,29 zł.

CCC podało, że rozważy możliwość restrukturyzacji swojej szwajcarskiej spółki zależnej Karl Voegele AG, w tym istotne zmniejszenie liczby jej sklepów i sprzedaż aktywów lub pozyskanie dla niej nowego inwestora.

Dyrektor sprzedaży CCC Jakub Grzelak powiedział, że Grupa CCC uruchomiła ponownie w Polsce ok. 100 sklepów poza galeriami handlowymi.

CD Projekt ustanowił maksimum historyczne po wzroście o 3,3 proc. do 347,0 zł. Gamingowa spółka tym samym umocniła pozycję lidera polskich firm giełdowych pod względem kapitalizacji rynkowej (ok. 33,4 mld zł).

Kurs PGE poszedł w górę 1,2 proc. do 4,15 zł. Spółka poinformowała w komunikacie prasowym, że rezygnuje z projektów i programów nieprzynoszących oczekiwanych korzyści, zaplanowanych na lata 2020-2024, o łącznej wartości ponad 1 mld zł.

Bank Pekao zniżkował 2,3 proc. do 51,30 zł przy obrotach ok. 119 mln zł i był najniżej od końca 2000 r.

Rada nadzorcza banku Pekao powołała na stanowisko prezesa Leszka Skibę. Nowymi wiceprezesami zostali dotychczasowy prezes zarządu Marek Lusztyn oraz Krzysztof Kozłowski. Ponadto bank poinformował, że zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby 562,4 mln zł (ok. 25 proc.) z zysku za 2019 rok przeznaczyć na kapitał rezerwowy, a pozostałą część w kwocie 1.685,1 mln zł (ok. 75 proc.) zostawić niepodzieloną.

Na szerokim rynku zwyżkowały akcje CI Games (+4,8 proc. do 0,694 zł).

Prezes zarządu spółki Marek Tymiński powiedział podczas wideokonferencji, że CI Games negocjuje z mBankiem nowe warunki finansowania i szacuje, że na obecnie realizowane projekty spółce wystarczy ok. połowa z dotychczas dostępnych 35 mln zł. Prezes spodziewa się, że w kolejnych okresach spółka będzie notowała dodatnie przepływy pieniężne, podobnie jak w I kwartale tego roku.