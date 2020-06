Wzrosty na rynku akcji, WIG-energia kontynuował zwyżkową passę

We wtorek główne indeksy akcji zwyżkowały. Czwartą sesję z rzędu poszedł w górę WIG-energia. Najmocniej w WIG20 – 13 proc. – zyskał kurs CCC. Zmianom indeksów towarzyszyły dość wysokie obroty – ok. 1,3 mld zł na szerokim rynku.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,2 proc. do 1.736,36 pkt., WIG zwyżkował 0,5 proc. do 48.879,21 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,2 proc. do 3.478,56 pkt., a sWIG80 wzrósł 1,0 proc. do 12.794,08 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.252 mln zł, z czego 1.044 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

To piąta sesja z rzędu, kiedy zmiany WIG20 są nieznaczne i nie ma wyraźnej kontynuacji zwyżki po przełamaniu oporu w okolicach 1.670 pkt.

"Mieliśmy dzisiaj niską zmienność. Rozpiętość między najwyższym kursem WIG20 i najniższym wyniosła ok. 17 pkt. Wygląda na to, że po wybiciu się w górę w ostatnim czasie z konsolidacji pomiędzy 1.550-1.670 pkt., indeks znalazł się w fazie wyczekiwania" - powiedział analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Wyczekiwanie to może trwać tak długo, dopóki na kluczowych rynkach zagranicznych sytuacja się nie wykrystalizuje. Inwestorzy wciąż zwracają uwagę, w jakim kierunku będą ewoluować napięcia geopolityczne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a ponadto doszedł ostatnio nowy wątek niepokoju, czyli zamieszki społeczne w USA" - dodał.

WIG20 w przedpołudniowej fazie sesji poruszał się w wąskim, kilkupunktowym przedziale (1.730-1.739 pkt.). Następnie doszło do ok. 10 pkt. spadku indeksu, który ok. godz. 16 został skorygowany, a WIG20 zakończył notowania w pobliżu poniedziałkowego zamknięcia.

Wzrosty na rynku akcji odbywały się w otoczeniu umacniającego się złotego - EUR/PLN poszedł w dół do poniżej 4,39, i był najniżej od połowy marca.

Na pozostałych rynkach wschodzących europejskiej części EMEA doszło do wzrostów. Najmocniej zwyżkował rosyjski RTS (+2,2 proc.).

DAX idzie w górę o 3,6 proc. o godz. 17.15 (w poniedziałek niemieckie giełdy były nieczynne), a S&P 500 zwyżkuje 0,1 proc.

11 z 15 indeksów sektorowych wzrosło.

Czwartą sesję z rzędu poszedł w górę WIG-energia (+4,0 proc.). Podobnie jak w poniedziałek najsilniej w indeksie zwyżkowały Tauron (+4,3 proc. do 1,345 zł) i PGE (+4,6 proc. do 5,52 zł).

"Fundamentalnie nic się nie zmieniło, ceny energii są relatywnie niskie, popyt na energię spada. Nie ma wytłumaczenia w fundamentach dla dużego wzrostu kursów" - powiedział PAP Biznes Bartłomiej Kubicki, analityk Societe Generale.

"Pojawiły się ostatnio wypowiedzi prezesa PGE, np. dotyczące wydzielenia aktywów węglowych, które mogą sygnalizować zmianę kierunku myślenia i które mogły poprawić trochę sentyment do sektora" - dodał.

14 z 20 spółek WIG20 zwyżkowało.

CCC poszło w górę o 13,0 proc. do 56,4 zł. Kurs był na najwyższym poziomie od marca.

Dzienny poziom odwiedzalności w centrach handlowych w Polsce w dniach od 25 do 31 maja wyniósł od 68 proc. do 93 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., podała Polska Rada Centrów Handlowych. Rekordowy wynik - średnio 93 proc. odwiedzalności sprzed roku - padł 25 maja.

"Moim zdaniem te dane mogły trochę pomóc kursowi CCC, ale jak spojrzy się na wykres tikowy, to widać, że zwyżka systematycznie postępowała od początku sesji. Akcje spółki sporo w ostatnich miesiącach spadły, więc możemy mieć do czynienia z odreagowaniem" - uważa Konrad Ryczko.

"Do tego CCC, choć jest jak na nasze warunki dużą spółką, przyciąga dużo +gorącego+ kapitału, który po części reaguje, gdy pojawiają się jakieś sygnały techniczne, a niekoniecznie fundamentalne. Przeglądając raporty firmy nie widać jakichś przełomowych informacji fundamentalnych, które uzasadniałyby takie zachowanie" - dodał.

Na szerokim rynku zyskał PHN (+4,2 proc. do 12,5 zł).

PHN podał, że zarząd spółki zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w kwocie 27,6 mln zł, czyli 0,54 zł na akcję. W 2019 roku PHN wypłacił 19,2 mln zł dywidendy, co dało 0,41 zł na akcję.