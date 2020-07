Wzrosty na światowych giełdach po szczycie UE

Giełdy w dalszym ciągu opierają się informacjom o rosnącej na świecie liczbie zachorowań na koronawirusa czy wzrastającemu napięciu geopolitycznemu. Paliwem giełdowego optymizmu są wiadomości dotyczące prac nad szczepionką oraz - w ostatnich dniach – porozumienie co do wartego 750 mld euro Funduszu Odbudowy, który ma podnieść europejską gospodarkę po pandemii.

Po unijnym szczycie w Brukseli giełdy na świecie notują wyraźne wzrosty.

To efekt m.in. informacji na temat funduszu odbudowy UE oraz korzystnych wiadomości dotyczących prac nad szczepionką na koronawirusa.

Po udanym poniedziałku na GPW we wtorek WIG20 o 11:50 zyskuje 1,3 proc., WIG 1,3 proc., mWIG40 1,5 proc., a sWIG80 1,5 proc. Plany konsolidacji windują indeks energetyczny polskiej giełdy na rekordowe poziomy.



Zaufanie ponad pieniądze

W poniedziałek w Europie dominowała zieleń. Niemiecki DAX i włoski FTSE MIB zakończyły sesję 1-proc. wzrostem, a francuski CAC 40 i hiszpański IBEX 35 zwyżkowały o 0,5 proc.



We wtorek DAX rośnie o 1,85 proc., FTSE MIB o 2,5 proc., CAC 40 o 1,4 proc., IBEX 35 o 2,2 proc.



Pamiętajmy też, że wprowadzenie pakietu stymulacyjnego planuje także Donald Trump.



We wtorek większość kontraktów terminowych rośnie; na S&P 500 o 0,72 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,6 proc., a na Nasdaq idą w górę o 0,88 proc.



- Jeśli firmy podadzą lepsze wyniki niż oczekiwania rynkowe, będzie to korzystne dla akcji. Ale czy to naprawdę możliwe w obecnej niepewnej sytuacji? Myślę, że w najbliższym czasie powinniśmy być ostrożni w inwestowaniu na giełdach – wskazuje Tatsushi Maeno, starszy strateg w Okasan Asset Management.



W poniedziałek indeks S&P 500 wzrósł o 0,84 proc. do 3.251,88 pkt., Dow Jones Industrial zwyżkował o 0,03 proc. do 26.680,57 pkt, a Nasdaq Composite poszedł w górę o 2,51 proc. do 10.767,09 pkt. Nasdaq zakończył notowania na rekordowym poziomie.





Dobre dni na GPW