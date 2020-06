Wzrosty na Wall Street

Giełdy na Wall Street zakończyły wtorkową sesję solidnymi wzrostami, chociaż rynki obawiają się o relacje USA-Chiny i wzrost przypadków Covid-19 w USA. Dla nowojorskiej giełdy był to najlepszy kwartał od 1987 roku.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,85 proc. do 25.812,88 pkt. S&P 500 zwyżkował o 1,54 proc. do 3.100,29 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,87 proc. do 10.058,76 pkt.

W drugim kwartale indeks S&P 500 zanotował największy 50-dniowy rajd od dziewięciu dekad. Zarówno Dow, jak i S&P 500, osiągnęły najlepsze wyniki kwartalne od 1998 r., po wzroście o ponad 16 proc. w II kw. Tymczasem Nasdaq Composite wzrósł o 28,2 proc. i zanotował największy kwartalny wzrost od 2001 roku.

Ze spółek Conagra Brands rósł 3,5 proc. po tym, jak firma podała w raporcie kwartalnym, że skorygowany zysk na akcje wyniósł 75 centów, przebijając konsensus o 9 centów.

Notowania Micron rosły 6 proc. Spółka podała, że skorygowany zysk na akcje wyniósł 82 centy wobec oczekiwanych 77 centów.

Akcje Wells Fargo spadały o 1 proc. po tym, jak bank poinformował, że w III kw. zmniejszy dywidendę z obecnego poziomu 51 centów za akcję. Wielkość obniżki zostanie podana podczas publikacji kwartalnego sprawozdania finansowego 14 lipca.

"Nowe restrykcje na życie gospodarcze spowodowałyby wzrost niestabilności na rynkach. Co ważne, nie spodziewamy się wprowadzenia równie drastycznych środków dystansowania społecznego, jak wcześniej" powiedziała Kristina Hooper, dyrektorka ds. strategii na globalnych rynkach w Invesco.

Z powodu pandemii ścieżka rozwoju gospodarczego jest wysoce niepewna - powiedział prezes Fedu Jerome Powell przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Dodał, że odbicie w gospodarce następuje wcześniej niż się spodziewano.

"Ścieżka rozwoju gospodarki jest wyjątkowo niepewna i będzie w dużej mierze zależeć od naszych postępów w powstrzymywaniu pandemii koronawirusa. Pełne odrodzenie gospodarcze jest mało prawdopodobne, dopóki ludzie nie będą pewni, że można bezpiecznie ponownie zaangażować się w szeroki zakres działań" - powiedział Powell w przygotowanym przemówieniu, które wygłosił przed amerykańskimi kongresmenami o 18.30 czasu polskiego we wtorek.

"Ścieżka rozwoju gospodarczego będzie zależała od działań politycznych podejmowanych na wszystkich szczeblach rządowych, w celu zapewnienia pomocy i wspierania ożywienia tak długo, jak to konieczne" - dodał.

Powell powtórzył, że Fed nadal jest zobowiązany użyć wszystkich swoich narzędzi, tak długo, jak będzie to konieczne. Prezes Fedu powiedział, że bank centralny będzie działał agresywnie i proaktywnie, aby wspomóc gospodarkę w tym trudnym okresie.

"Weszliśmy obecnie w nową fazę rozwoju gospodarczego i zrobiliśmy to wcześniej niż się spodziewaliśmy" - powiedział Powell.

"Chociaż odbicie w działalności gospodarczej jest mile widziane, stwarza również nowe wyzwania - w szczególności potrzebę kontrolowania wirusa" - dodał.

Fed ogłosił w poniedziałek, że uruchomił program kredytowy dla korporacji na rynku pierwotnym (PMCC). To ostatni z dziewięciu programów pożyczkowych zapowiedzianych przez Rezerwę Federalną w wyniku kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Program wsparcia w wysokości do 500 mld USD w bezpośrednich kredytach dla pożyczkobiorców korporacyjnych został ogłoszony w marcu.

Według Bureau of Labor Statistics w USA wskaźnik zatrudnienia do populacji, czyli liczby zatrudnionych jako odsetek dorosłej populacji USA, spadł w maju do 52,8 proc., co oznacza, że 47,2 proc. dorosłych Amerykanów jest bez pracy.

Z powodu restrykcji nałożonych na życie gospodarcze wobec pandemii koronawirusa odsetek zatrudnionych osób gwałtownie spadł z ostatniego najwyższego poziomu 61,2 proc. w styczniu.

Wskaźnik uwzględnia dorosłych będących poza rynkiem pracy i bierze pod uwagę tych, którzy byli zniechęceni brakiem perspektyw na znalezienie pracy, podczas gdy stopa bezrobocia dotyczy tylko osób aktywnie poszukujących pracy.

"Aby przywrócić wskaźnik zatrudnienia do liczby ludności z powrotem do poziomu, w którym był historycznie najwyższy w 2000 roku, w gospodarce musi się pojawić 30 milionów nowych miejsc pracy" - powiedział Torsten Slok, główny ekonomista Deutsche Bank.

"Obecnie ożywienie gospodarcze jest ciągnięte w dół przez miliony Amerykanów, którzy pozostają bez pracy" - powiedział Chris Rupkey, główny ekonomista finansowy MUFG Union Bank.

Oficjalny raport z amerykańskiego rynku pracy zostanie opublikowany w czwartek.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w czerwcu do 98,1 pkt. wobec 85,9 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 86,6 pkt. - wynika z raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 91,4 pkt.

Przywódca ChRL Xi Jinping podpisał dekret o ogłoszeniu i wprowadzeniu w życie opracowanego w Pekinie kontrowersyjnego prawa o bezpieczeństwie państwowym dla Hongkongu - przekazała we wtorek oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua. Prawo ma wejść w życie jeszcze we wtorek. Na środę zapowiedziano konferencję prasową w sprawie nowych przepisów.

Projekt przepisów został jednomyślnie przyjęty przez organ kierowniczy chińskiego parlamentu, który zakończył we wtorek obrady w Pekinie. Zatwierdzono również decyzję o dopisaniu tych przepisów bezpośrednio do aneksu Prawa Podstawowego, czyli hongkońskiej minikonstytucji - podała Xinhua.

Chiny podejmą kroki w odpowiedzi na pozbawianie Hongkongu specjalnych przywilejów handlowych przez Stany Zjednoczone - zapowiedział we wtorek rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian, nie precyzując, po jakie środki odwetowe Pekin może sięgnąć.

Władze USA ogłosiły w poniedziałek wstrzymanie eksportu do Hongkongu sprzętu wojskowego i ograniczenie dostępu tego terytorium do amerykańskich technologii. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wyjaśnił, że Hongkong nie może być w dalszym ciągu traktowany odmiennie od Chin, ponieważ utracił swoją autonomię.

"Stany Zjednoczone są zmuszone do podjęcia tych działań w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego. Nie możemy już rozróżnić eksportu produktów do Hongkongu i Chin kontynentalnych" - powiedział Pompeo.