Wzrosty na Wall Street

Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Podczas tej sesji uwaga inwestorów skoncentrowana była głównie na spółkach cyklicznych z tradycyjnych branż.

Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 2,13 proc. do 26.642,59 pkt. S&P 500 zwyżkował o 1,24 proc. do 3.197,52 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,94 proc. do 10.488,58 pkt.

Po poniedziałkowej realizacji zysków na akcjach spółek technologicznych, inwestorzy więcej uwagi poświęcają spółkom reprezentującym tradycyjne, cykliczne branże, których wyniki są silnie związane z gospodarczą koniunkturą. Wśród liderów wzrostów we wtorek znalazły się akcje Caterpillar, które zyskały 4,8 proc., czy też koncerny paliwowe Chevron i Exxon Mobile, których akcje wzrosły po niemal 4 proc.

"W tym kwartale prawdopodobnie zyskiwać będą spółki, które dotychczas wypadały słabiej, bo wydaje się, że inwestorzy nieco przesadzili z ignorowanie wszystkich sektorów, uważanych za cykliczne. Trudno nam będzie spojrzeć na Microsoft, Apple czy Amazon i spróbować jakoś wyjaśnić ostatnie wzrosty kursów, na podstawie tego, co wydarzyło się w II kwartale" - ocenił szef strategów rynkowych w National Securities.

Spółki technologiczne o największej kapitalizacji wypadły we wtorek słabiej od rynku. Amazon został przeceniony o 0,6 proc., Netflix o 0,1 proc., a Alphabet i Microsoft zyskały po 0,6 proc.

W USA rozpoczął się sezon wyników za II kw. - wtorek stał pod znakiem publikacji rezultatów przed największe banki.

JPMorgan podał w raporcie kwartalnym, że skorygowany zysk na akcję w II kw. wyniósł 1,38 USD. Oczekiwano 1,01 USD. Kurs akcji zyskał w we wtorek 0,6 proc.

Notowania Wells Fargo spadły o 1,2 proc. Strata na akcję banku w II kw. wyniosła 66 centów. Oczekiwano straty na akcję w wysokości 13 centów. To pierwsza strata kwartalna od 2008 r.

Citigroup stracił 3,9 proc., mimo że zysk na akcję w II kw. wyniósł 50 centów i był wyższy od oczekiwanych 32 centów na akcję.

W tym tygodniu swoje wyniki opublikują jeszcze m.in. Bank of America i Goldman Sachs.