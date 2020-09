Wzrosty na Wall Street

Po najlepszym dla amerykańskich giełd sierpniu licząc od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, główne indeksy również wrzesień rozpoczęły na plusach. Inwestorzy analizują najnowsze dane makroekonomiczne z największych gospodarek świata. Wśród największych firm mocno zyskiwał Apple.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,76 proc. i wyniósł 28.645,66 pkt.

S&P 500 zwyżkował 0,75 proc. i wyniósł 3.526,65 pkt., a Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,39 proc., do 11.939,67 pkt. To nowe historyczne rekordy tych indeksów.

Indeksy S&P 500 i Dow Jones zanotowały najlepszy sierpień od ponad 30 lat. Sierpień był też dla tych indeksów piątym z rzędu wzrostowym miesiącem. W zeszłym miesiącu Dow Jones zyskał łącznie 7,6 proc., a S&P 500 wzrósł o 7 proc.

Z kolei indeks Nasdaq w sierpniu zyskał 9,6 proc., co jest najlepszym miesięcznym jego wynikiem od 2000 roku.

Na wtorkowej sesji akcje Apple szły w górę o 3,5 proc. Agencja Bloomberga podała w poniedziałek, że koncern zamierza w tym roku wyprodukować co najmniej 75 milionów iPhone'ów obsługujących sieć 5G.

Notowania Tesli spadały 3,5 proc. Producent samochodów elektrycznych zamierza wprowadzić do obrotu akcje o łącznej wartości 5 mld USD. Udziały mają być oferowane po cenie rynkowej.

Zoom Video rósł ponad 35 proc. Spółka podała w raporcie za II kw., że skorygowany zysk na akcję wyniósł 92 centy wobec oczekiwanych 45 centów.

Akcje Walmart rosły o 3 proc. po tym, jak detalista poinformował, że uruchomi program lojalnościowy Walmart+ 15 września.

"Inwestorzy w dalszym ciągu nagradzają zdolność do wprowadzania innowacji i adaptacji do rynku nie tylko do firm technologicznych, ale także tych firm z innych branż, które dobrze wykorzystują technologię" - powiedział Stephen Lee, menedżer portfela w Logan Capital Management.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w sierpniu wzrósł do 56 pkt., z 54,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 54,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 53,1 pkt. wobec 50,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie Markit szacował odczyt na poziomie 53,6 pkt.