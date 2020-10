Wzrosty na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Stret zakończyła się wzrostami niesionymi optymizmem wokół kolejnego wsparcia dla amerykańskiej gospodarki. Prezydent Donald Trump zapowiada wyższą pomoc niż wcześniej planowano, więc chociaż nie osiągnięto jeszcze porozumienia, to rynki notują najlepszy tydzień od wakacji.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,57 proc. do 28.586,90 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,88 proc. do 3.477,13 pkt. Nasdaq Comp. wzrósł o 1,39 proc. do 11.579,94 pkt.

Giełdy na Wall Street solidnie rosły w ostatnich dniach. Od poniedziałku Dow Jones zyskał około 3,2 proc., co jest najlepszym tygodniowym zyskiem od sierpnia 2020 roku.

S&P 500 zyskał w tym tygodniu 3,8 proc., a Nasdaq 4,3 proc. Dla tych obu indeksów to będzie najbardziej udany tydzień od lipca.

Rynki zyskiwały dzięki optymizmowi dotyczącemu potencjalnego pakietu fiskalnego dla amerykańskiej gospodarki. Chociaż rozmowy pomiędzy administracją Donalda Trumpa, a partią Demokratyczną wciąż nie doprowadziły do porozumienia inwestorzy liczą, że wkrótce ono nastąpi.

Prezydent Donald Trump napisał w piątek na Twitterze, że rozmowy przebiegają pomyślnie i dojdzie do dużego porozumienia. Powiedział w rozmowie radiowej, że będzie to większy pakiet niż do tej pory oferowany przez Republikanów i Demokratów.

Z nieoficjalnych informacji CNBC wynika, że amerykańska administracja rządowa chce zwiększyć pakiet stymulujący do 1,8 mld USD z 1,6 mld USD proponowanych wcześniej.

"Rynek rośnie na nadziei, że uda się osiągnąć porozumienie, nie tylko dotyczące pomocy liniom lotniczym, ale całemu krajowi" - powiedział agencji Reuters główny ekonomista Spartan Capital Securities Peter Cardillo.

Dodatkowo, ostatnie sondaże wyborcze wskazują na możliwą wygraną przez Partię Demokratyczną wyborów do Senatu oraz prezydenckich. Taka sytuacja dawała by szansę na większy pakiet fiskalny - sięgający 3 bln dol.

Nastroje ostudził lider Republikanów w Senacie Mitch McConnell. Jego zdaniem, jest nieprawdopodobne, żeby pakiet przeszedł przez parlament w ciągu trzech tygodni, przed wyborami prezydenckimi 3 listopada.

Wzrostom na Wall Street w piątek przewodziły spółki z sektora IT, rosnąc prawie 1 proc. Pozytywnie wyróżniały się również sektor dóbr podstawowych oraz usług komunikacyjnych.

Spośród spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones najmocniej zwyżkowały kursy akcji Microsoft i Salesforce.

Akcje operatorów promów wycieczkowych zyskiwały,a Biały Dom podał, że wiceprezydent Mike Pence spotka się z przedstawicielami tej branży. Notowania Carnival rosną o 0,77 proc., a Norwegian Cruise Line o 2,36 proc.

Gilead Sciences rósł o 1,50 proc. Firma biofarmaceutyczna opublikowała kolejne wyniki wskazujące, że opracowana przez nią kuracja na Covid-19 skraca leczenie tej choroby średnio o 5 dni.

Apple poinformowało, że zamierza przedłużyć do lutego darmowe subskrypcje usługi Apple TV +. Notowania tej spółki rosły niespełna 1 proc.

Wiceprezes banku inwestycyjnego Baird Patrick Spencer powiedział w CNBC, że jego zdaniem, największe wsparcie fiskalne w historii rynków stwarza sytuację, która może wywołać najbardziej 'byczy' okres na giełdach w tym pokoleniu, niezależnie kto wygra listopadowe wybory.

Departament Handlu w końcowym odczycie poinformował, że zapasy amerykańskich hurtowników w sierpniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Wstępny odczyt wskazał na wzrost zapasów o 0,5 proc. mdm. Miesiąc wcześniej zapasy spadły o 0,1 proc., po korekcie z -0,3 proc.