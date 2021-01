Wzrosty na Wall Street

Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty i częściowe odrobienie strat po największej wyprzedaży od trzech miesięcy. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro oraz wyniki finansowe spółek za czwarty kwartał.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,99 proc. do 30.603,36 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,98 proc. do 3.787,38 pkt. Nasdaq Comp. wzrósł o 0,50 proc. do 13.337,16 pkt.

Optymizm z początku tego roku zaczyna słabnąć ze względu na perspektywę dłuższych ograniczeń pandemicznych i obaw o nacjonalizm szczepionkowy - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynkowy w CMC Markets.

Przy wycenach na poziomach, w które już wliczona jest znaczna część ożywienia po dalekiej od zakończenia pandemii, korekty są zawsze możliwe - dodał Ian Williams, analityk ds. gospodarki i strategii w Peel Hunt.

Wzrosły wszystkie z 11 sektorów branżowych S&P 500, wśród nich banki, firmy surowcowe, przemysłowe oraz ochrony zdrowia.

Notowania American Airlines rosły 25 proc. Linie lotnicze zanotowały w czwartym kwartale stratę na akcję w wysokości 3,86 USD wobec oczekiwanych 4,11 USD.

Akcje Tesli szły w dół o 5,5 proc. Zysk Tesli na akcję w ostatnim kwartale 2020 roku wyniósł 80 centów wobec zakładanego przez rynek zysku w wysokości 1,03 USD na akcję. Przychody koncernu sięgnęły w trzech ostatnich miesiącach zeszłego roku 10,74 mld USD, a rynek szacował je na 10,4 mld USD.

Notowania Apple szły w dół o 1,5 proc., mimo że zysk na akcję koncernu w czwartym kwartale sięgnął 1,68 USD wobec konsensusu na poziomie 1,41 USD na akcję. Analitycy zwracają uwagę, że w ostatnim kwartale zeszłego roku motorem wzrostu przychodów wcale nie była tylko sprzedaż 5G iPhone. Produkty z każdej kategorii rosły w tempie dwucyfrowym.

Facebook rósł o 1 proc. Przedstawiciele Facebooka oceniają, że w 2020 roku spółka korzystała na tym, że z powodu pandemii ludzie większą uwagę zwracali na handel online. Zysk Facebooka na akcję wyniósł w czwartym kwartale 3,88 USD, a rynek spodziewał się zysku na poziomie 3,22 USD na akcję.

Notowania Mastercard szły w górę o 3,5 proc. po tym, jak spółka podała w raporcie za IV kw., że zysk na akcję wyniósł 1,64 USD wobec oczekiwanych 1,54 USD.

Produkt Krajowy Brutto USA w IV kwartale wzrósł o 4 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk. Oczekiwano +4 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 847 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 875 tys. wobec 914 tys. poprzednio, po korekcie z 900 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 4,771 mln w tygodniu, który skończył się 16 stycznia. Analitycy oczekiwali 5,054 mln wobec notowanych poprzednio 4,974 mln, po korekcie z 5,054 mln.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w grudniu spadł do 82,47 mld USD z 84,82 mld USD miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 86 mld USD.

W środę Fed utrzymał stopy procentowe bez zmian oraz skup aktywów na poziomie co najmniej 120 mld USD miesięcznie. Fed zamierza przeprowadzać skup aktywów do czasu osiągnięcia postępów w dochodzeniu do celu inflacyjnego i pełnego zatrudnienia.

"Jeśli chodzi o zacieśnianie, to byłoby to po prostu przedwczesne. Dopiero co wprowadziliśmy nowe forward guidance. O wiele bardziej martwię się, że nie dojdzie do całkowitego odrodzenia gospodarki, a ludzie nie odzyskają karier, które zbudowali. Bardziej martwię się tym i szkodami dla zdolności produkcyjnej gospodarki. Bardziej martwi mnie to, niż możliwość wyższej inflacji. Szczerze mówiąc, cieszymy się z nieco wyższej inflacji" - powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas wideokonferencji w środę po posiedzeniu Rezerwy.

W komunikacie po posiedzeniu podkreślono, że Fed dąży do "osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie".

"Rynek spodziewał się gołębiego przekazu z posiedzenia FOMC, jednak już obecnie wzrost oczekiwań inflacyjnych w USA rodzi pytania o trwałość łagodnego nastawienia. Ostatnie +kropki+ Fed wskazywały, że pierwszych podwyżek stóp w USA można spodziewać się w 2024 r. Szczepienia jednak postępują, a w połowie roku, z uwagi na efekty bazy, inflacja CPI może sięgnąć 3 proc. rdr" - napisano w raporcie ING.

"Już obecnie prognozy wskazują, że w 2021 r. gospodarka USA może rozwijać się w tempie 5 proc., a przed nami jeszcze debata w sprawie nowych bodźców zapowiedzianych przez J. Bidena. W takim otoczeniu makroekonomicznym dużym wyzwaniem dla polityki monetarnej będzie komunikacja i uniknięcie błędu z 2013 r., kiedy zapowiedź ograniczenia QE doprowadziła do gwałtownego wzrostu rentowności" - dodano.